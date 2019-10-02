Рыбус: «Жаль, что уступили „Атлетико“. Могли сыграть вничью»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Допустили простые ошибки, а Лига чемпионов такие не прощает. В первом тайме играли нормально, хотя «Атлетико» имел преимущество. Жаль, что уступили – могли сыграть вничью. Классный момент был у Крыховяка, если бы он забил – мы бы понеслись вперёд и, возможно, сравняли счёт.
Ну что он несёт? При случайно забитой ответке, Матрас сел бы в плотный автобус, который Семён ставить умеет, и на контрах вытаскивал бы бразил не один шар из своей рамы.
Ну что он несёт? При случайно забитой ответке, Матрас сел бы в плотный автобус, который Семён ставить умеет, и на контрах вытаскивал бы бразил не один шар из своей рамы.