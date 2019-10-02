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Рыбус: «Жаль, что уступили „Атлетико“. Могли сыграть вничью»

02 октября 2019, 01:47
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Допустили простые ошибки, а Лига чемпионов такие не прощает. В первом тайме играли нормально, хотя «Атлетико» имел преимущество. Жаль, что уступили – могли сыграть вничью. Классный момент был у Крыховяка, если бы он забил – мы бы понеслись вперёд и, возможно, сравняли счёт.

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kastites
kastites
   193 / 797
02 октября в 10:32
Круто он прикалывается
galem72
galem72
   66 / 797
02 октября в 10:01
А также могли и выиграть! ))
Ну что он несёт? При случайно забитой ответке, Матрас сел бы в плотный автобус, который Семён ставить умеет, и на контрах вытаскивал бы бразил не один шар из своей рамы.
grazie100
grazie100
   697 / 797
02 октября в 09:02
Бред. Могли бы свести в ничью, если бы Локомотиву страшно везло. А если по игре, то мог бы счёт быть и более крупным в пользу Атлетико. А если бы понеслись вперёд, то возможно и пропустили ещё пару тройку мячей. Локомотив сушил эти 2 - 0.
Т34
Т34
   20 / 797
02 октября в 08:43
Не могли. Проиграть с более крупным счетом могли. Предпосылок на ничью не было, как ни прискорбно.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
02 октября в 07:25
Ты был хорош
Михаил Славнов
Михаил Славнов
02 октября в 05:44
Скорее могли проиграть 5-0.
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