Рыбус: «Жаль, что уступили „Атлетико“. Могли сыграть вничью»

Защитник «Локомотива» прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Допустили простые ошибки, а Лига чемпионов такие не прощает. В первом тайме играли нормально, хотя «Атлетико» имел преимущество. Жаль, что уступили – могли сыграть вничью. Классный момент был у Крыховяка, если бы он забил – мы бы понеслись вперёд и, возможно, сравняли счёт.