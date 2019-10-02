Игнатьев: «Мы слишком много сил оставили на „Зените“»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мы здорово играли первый тайм, жаль, что Рифат получил травму, и нам пришлось перестраиваться. Мы допустили две ошибки, и «Атлетико» тут же за них наказал. Кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает. Сегодня был не наш день. Может быть, будь мы посвежее, ошибки бы не допустили. Просто слишком много сил оставили на «Зените». Сегодня этой энергии не хватило.
В минувшем туре РПЛ «Локомотив» победил «Зенит» с минимальным счётом.
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С Зенитом потратили много сил и это дало результат - ТРИ очка. Если бы с Зенитом играли с оглядкой на матч с Атлетико, экономили силы, то могли бы проиграть и Зениту и Атлетико.
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С Зенитом потратили много сил и это дало результат - ТРИ очка. Если бы с Зенитом играли с оглядкой на матч с Атлетико, экономили силы, то могли бы проиграть и Зениту и Атлетико.
А заиграл Локо чуть быстрее и повыше только после двух пропущенных голов, но было уже поздно, да и на контратаке могли пропустить и третью...
А заиграл Локо чуть быстрее и повыше только после двух пропущенных голов, но было уже поздно, да и на контратаке могли пропустить и третью...
Было бы вообще справедливо...если бы Питер компенсировал 2,7 млн призовых,за упущенную победу над испанцами в ЛЧ...
Было бы вообще справедливо...если бы Питер компенсировал 2,7 млн призовых,за упущенную победу над испанцами в ЛЧ...
Утром : "Победа над Зенитом - это положительный заряд"
Вечером : «Мы слишком много сил оставили на „Зените“»
...по-любому Зенит виноват....
Утром : "Победа над Зенитом - это положительный заряд"
Вечером : «Мы слишком много сил оставили на „Зените“»
...по-любому Зенит виноват....