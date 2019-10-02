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Игнатьев: «Мы слишком много сил оставили на „Зените“»

02 октября 2019, 01:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы здорово играли первый тайм, жаль, что Рифат получил травму, и нам пришлось перестраиваться. Мы допустили две ошибки, и «Атлетико» тут же за них наказал. Кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает. Сегодня был не наш день. Может быть, будь мы посвежее, ошибки бы не допустили. Просто слишком много сил оставили на «Зените». Сегодня этой энергии не хватило.

В минувшем туре РПЛ «Локомотив» победил «Зенит» с минимальным счётом.

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Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Vik_ont25
   261 / 797
02 октября в 18:40
"Атлетико" это португальцы? Пойду посмотрю на глобус. Может я уже живу на острове Огненная земля? А я и не в курсе...
Извини, описался в запале...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
02 октября в 16:56
Этого стоила была ожидать
серый1925
серый1925
   362 / 797
02 октября в 13:56
вот только не надо теперь плакаться и искать виноватых
Zenfan
Zenfan
02 октября в 13:39
Судья Вилков отдал много сил,вы то разве устали?!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Jeck Denielse
   265 / 797
02 октября в 13:13
Юмор это не Ваше....
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Leningrad 84
02 октября в 12:27
"Атлетико" это португальцы? Пойду посмотрю на глобус. Может я уже живу на острове Огненная земля? А я и не в курсе...
LAISMEN
LAISMEN
   749 / 797
02 октября в 10:25
«Мы слишком много сил оставили на „Зените“ Да вы упустили победу)))))
За адекватность
За адекватность
   28 / 797
02 октября в 10:18
А "Атлетико", играя с Реалом" сил набирались. Или наверное если бы матч с "Зенитом" перенесли, то порвали бы испанцев от переизбытка сил. Понятно отвечать на вопрос журналиста что-то нужно, но можно было в ответе упомянуть, что "Атлетико" банально команда другого, гораздо более высокого уровня. Боролись как могли, но чуда не произошло. Объективнее было бы. ИМХО,
mars6791
mars6791
   700 / 797
02 октября в 10:07
Просто не привыкли играть на пределе несколько игр подряд. Для наших команд это экстремально.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
02 октября в 10:06
Кто выигрывает у Зенита, тот не играет в ЛЧ, скоро будет приметой.
cska1948
cska1948
   45 / 797
02 октября в 09:24
"...Просто слишком много сил оставили на «Зените». Сегодня этой энергии не хватило."
----------------------
С Зенитом потратили много сил и это дало результат - ТРИ очка. Если бы с Зенитом играли с оглядкой на матч с Атлетико, экономили силы, то могли бы проиграть и Зениту и Атлетико.
igGA
igGA
   440 / 797
02 октября в 08:07
"Победа над "Зенитом" придаст нам силы", "Слишком много сил оставили на "Зените".
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
02 октября в 07:36
Зато обыграли Зенит программа максимум на год выполнена. Гыгыгы
kastites
kastites
   193 / 797
02 октября в 06:59
Будут бороться пилотки за 4 место
kastites
kastites
   193 / 797
02 октября в 06:59
Сегодня вам судья не помогал. Вот в чем дело
Adonius
Adonius
02 октября в 06:36
Сосредоточтесть на ЛЕ.
Leningrad 84
Leningrad 84
   261 / 797
02 октября в 06:05
А Зенит - конечно классная отмазка!
Leningrad 84
Leningrad 84
   261 / 797
02 октября в 06:05
"Мы здорово играли первый тайм" - Да возил вас Атлетико весь первый тайм, просто забить им не хватило фарта. Атлетико был и быстрее, и техничнее.
А заиграл Локо чуть быстрее и повыше только после двух пропущенных голов, но было уже поздно, да и на контратаке могли пропустить и третью...
kastites
kastites
   193 / 797
02 октября в 05:55
Без судьи нет побед
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Евгений Макрушин
   8 / 797
02 октября в 05:02
У Вас мания величия???На Зените мир клином не сошёлся,никто его не винит...а смысл слов Игнатьева в том,что должна быть реальная скамейка,а не формальная заявка,выпустить на замену без потери качества просто некого у Локо
Атлетико уступили не потому что класс игроков соперника выше в разы (кроме Гжегожа)....а лишь потому что за три дня до этого играли с Зенитом...в то время пока Атлетико валял ваньку с Реалом....
Было бы вообще справедливо...если бы Питер компенсировал 2,7 млн призовых,за упущенную победу над испанцами в ЛЧ...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Jeck Denielse
   265 / 797
02 октября в 03:48
У Вас мания величия???На Зените мир клином не сошёлся,никто его не винит...а смысл слов Игнатьева в том,что должна быть реальная скамейка,а не формальная заявка,выпустить на замену без потери качества просто некого у Локо
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   76 / 797
02 октября в 03:11
Атлетико с реалом играл...)))))))))))
mortid
mortid
   334 / 797
02 октября в 01:45
В смысле на Зените? Пёрли что ли их в миссионерской позе?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
02 октября в 01:44
...кто бы сомневался.....

Утром : "Победа над Зенитом - это положительный заряд"
Вечером : «Мы слишком много сил оставили на „Зените“»

...по-любому Зенит виноват....
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
02 октября в 01:34
А не надо было
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