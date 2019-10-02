Крыховяк: «С 5 метров нужно забивать, но Облак сделал фантастический сейв»

Полузащитник «Локомотива» подвёл итоги домашнего матча с «Атлетико» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Начало второго тайма получилось плохим, мы пропустили два гола. Но, несмотря на поражение, должны быть довольны своей игрой. У нас было много шансов забить. Могли взять одно очко, к сожалению, уступили. Облак сделал фантастический сэйв. Когда бьёшь по воротам с пяти метров, нужно забивать, но Облак спас. Мы будем биться в этой Лиге чемпионов до конца, в каждом матче!