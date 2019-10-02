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Крыховяк: «С 5 метров нужно забивать, но Облак сделал фантастический сейв»

02 октября 2019, 01:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк подвёл итоги домашнего матча с «Атлетико» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Начало второго тайма получилось плохим, мы пропустили два гола. Но, несмотря на поражение, должны быть довольны своей игрой. У нас было много шансов забить. Могли взять одно очко, к сожалению, уступили. Облак сделал фантастический сэйв. Когда бьёшь по воротам с пяти метров, нужно забивать, но Облак спас. Мы будем биться в этой Лиге чемпионов до конца, в каждом матче!

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Все комментарии
sashok52
sashok52
02 октября в 08:11
Гже, просто в таких моментах бить надо верхом, а не как ты любишь всё время низом
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
02 октября в 01:56
Облак это не какой- то там Акинфеев.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   200 / 797
02 октября в 01:43
По факту играли против команды в которой лучший вратарь мира(наверное))
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 797
02 октября в 01:38
Сейв был что надо!
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