Тренер «Шахтера»: «Такой зрелищный матч могли провести только два гранда»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Вы согласны с тем, что играть так, как он по-настоящему умеет, «Шахтер» стал только после пропущенного гола? Он стал звоночком для каждого из футболистов, или это «Аталанта» расслабилась, посчитав, что её задача выполнена?

— Вообще-то, если мы возьмём любой матч, то увидим, что такое может происходить всегда. В футболе то одна команда показывает себя лучше и выигрывает, то другая. Ситуация может развернуться в одну или другую сторону – всё меняется. Я считаю, что мы вернулись к своей игре ещё до пропущенного мяча. Стартовые 15 минут были действительно сложными, но мы прекрасно отдавали себе отчёт в том, что нам нужно делать.

Встретились две великолепные команды, и любая могла одержать победу. Слава богу, хороший результат на нашей стороне, но и «Аталанта» вполне могла выиграть. Благодаря своей энергии соперник больше прессинговал нас на первых минутах, не давал нам разыгрывать мяч. Нужно было отбирать его и вскрывать зоны: нам удалось это делать, соответственно, и заиграть по-другому после 15-й минуты. Я считаю, что такой зрелищный матч могли провести только два гранда – две великие команды, которые способны показать стратегически и тактически красивый футбол.