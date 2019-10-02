ГлавнаяНовости

Тренер «Шахтера»: «Такой зрелищный матч могли провести только два гранда»

02 октября 2019, 02:22
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштро прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Вы согласны с тем, что играть так, как он по-настоящему умеет, «Шахтер» стал только после пропущенного гола? Он стал звоночком для каждого из футболистов, или это «Аталанта» расслабилась, посчитав, что её задача выполнена?

— Вообще-то, если мы возьмём любой матч, то увидим, что такое может происходить всегда. В футболе то одна команда показывает себя лучше и выигрывает, то другая. Ситуация может развернуться в одну или другую сторону – всё меняется. Я считаю, что мы вернулись к своей игре ещё до пропущенного мяча. Стартовые 15 минут были действительно сложными, но мы прекрасно отдавали себе отчёт в том, что нам нужно делать.

Встретились две великолепные команды, и любая могла одержать победу. Слава богу, хороший результат на нашей стороне, но и «Аталанта» вполне могла выиграть. Благодаря своей энергии соперник больше прессинговал нас на первых минутах, не давал нам разыгрывать мяч. Нужно было отбирать его и вскрывать зоны: нам удалось это делать, соответственно, и заиграть по-другому после 15-й минуты. Я считаю, что такой зрелищный матч могли провести только два гранда – две великие команды, которые способны показать стратегически и тактически красивый футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Бонуччи: «В сборной Италии семейная атмосфера»
Вчера, 19:59 Комментарии2
Олдридж: «Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов»
Вчера, 19:58 Комментарии6
Манчини: «В Италии есть таланты»
Вчера, 19:29 Комментарии6
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Вчера, 19:28 Комментарии3
Ватцке: «Лучше буду просить милостыню, чем попрошу денег у „Баварии“»
Вчера, 19:06 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Знатог
Знатог
   144 / 797
02 октября в 12:02
Аталанта гранд?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   466 / 797
02 октября в 07:23
молодцы шахтари
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100