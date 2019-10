Роналду побил рекорд Касильяса и повторил достижение Рауля

Нападающий «Ювентуса» в матче против «Байера» (3:0) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов установил новый рекорд турнира.

Португалец одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и обошёл по этому показателю бывшего вратаря «Реала» (101 победа).

Форвард туринцев также повторил достижение экс-нападающего «Реала» Рауля по количеству команд, которым он забивал в Лиге чемпионов (33 клуба).