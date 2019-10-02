Роналду побил рекорд Касильяса и повторил достижение Рауля

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче против «Байера» (3:0) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов установил новый рекорд турнира.
Португалец одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и обошёл по этому показателю бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса (101 победа).
Форвард туринцев также повторил достижение экс-нападающего «Реала» Рауля по количеству команд, которым он забивал в Лиге чемпионов (33 клуба).
🐐 - Most wins in the history of the @ChampionsLeague— Gracenote Live (@GracenoteLive) 1 октября 2019 г.
102 - @Cristiano (+1)
101 - Iker Casillas
91 - Xavi
80 - Lionel Messi
79 - Raúl
79 - Andrés Iniesta #UCL #JuveB04
А еще лучше- шобы он сам выбрал, еще в квалификации, гы-гы...
А еще лучше- шобы он сам выбрал, еще в квалификации, гы-гы...
Насчёт 2-го рекорда: когда Рауль играл, в КЕЧ играла 1 команда от каждой страны. Сейчас в ЛЧ играют несколько команд от каждой страны. Сейчас в несколько раз легче забить 33 клубам.
Насчёт 2-го рекорда: когда Рауль играл, в КЕЧ играла 1 команда от каждой страны. Сейчас в ЛЧ играют несколько команд от каждой страны. Сейчас в несколько раз легче забить 33 клубам.
Только рекорды бы с другим знаком надо ставить.
А что ты можешь знать про советский Зенит, если еще не родился в это время?
Только рекорды бы с другим знаком надо ставить.
А что ты можешь знать про советский Зенит, если еще не родился в это время?