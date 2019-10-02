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Роналду побил рекорд Касильяса и повторил достижение Рауля

02 октября 2019, 06:30
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче против «Байера» (3:0) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов установил новый рекорд турнира.

Португалец одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и обошёл по этому показателю бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса (101 победа).

Форвард туринцев также повторил достижение экс-нападающего «Реала» Рауля по количеству команд, которым он забивал в Лиге чемпионов (33 клуба).

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Все комментарии
Rex04
Rex04
02 октября в 20:37
Неинтересно.....только пенальти умеет ...
BarSlona
BarSlona
   482 / 797
02 октября в 20:29
Роналду побил рекорд Роналду , посмотрелся в зеркало 186 раз в день !
красавчик серж
красавчик серж ответил Заур-ЗВЕРЬ
   137 / 797
02 октября в 20:20
Роналду везде нужен и везде успевает, мастер высшего уровня!!!!
Маэстро!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   631 / 797
02 октября в 20:01
Роналду везде нужен и везде успевает, мастер высшего уровня!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 19:44
Теперь для рекордсмена нужно подбирать команды в группу, которым он не забивал.
А еще лучше- шобы он сам выбрал, еще в квалификации, гы-гы...
ariec93
ariec93 ответил Знатог
   767 / 797
02 октября в 16:59
Насчёт 1-го рекорда: сейчас гарантировано есть 6 матчей в ЛЧ. А раньше в КЕЧ можно было сыграть 2 матча и вылететь. Насчёт 2-го рекорда: когда Рауль играл, в КЕЧ играла 1 команда от каждой страны. Сейчас в ЛЧ играют несколько команд от каждой страны. Сейчас в несколько раз легче забить 33 клубам.
Ахаха, а ну-ка расскажи, сколько матчей Рауль сыграл в КЕЧ, если этот турнир до 92 года был?
dok66
dok66
   293 / 797
02 октября в 14:54
С очередными рекордами уже в новой команде .
нечитайло
нечитайло
   554 / 797
02 октября в 14:02
Подвиги впереди
Багров-брат
Багров-брат ответил Опасный хулиган
   427 / 797
02 октября в 13:17
кому нужны все эти не значимые рекорды?
Ну, тебе не нужны, а народ ценит...))) Супротив твоего мнения, - мнение миллионов...))) Просто затопчут...)))
Багров-брат
Багров-брат
   427 / 797
02 октября в 13:15
Рон, конечно, лучший, но не единственно лучший...)))
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
02 октября в 13:12
Хорошие рекорды.
violent
violent
02 октября в 12:29
огласите весь список
Знатог
Знатог
   144 / 797
02 октября в 12:06
Насчёт 1-го рекорда: сейчас гарантировано есть 6 матчей в ЛЧ. А раньше в КЕЧ можно было сыграть 2 матча и вылететь.
Насчёт 2-го рекорда: когда Рауль играл, в КЕЧ играла 1 команда от каждой страны. Сейчас в ЛЧ играют несколько команд от каждой страны. Сейчас в несколько раз легче забить 33 клубам.
Конь 666
Конь 666
   694 / 797
02 октября в 11:40
"Нет, только среди ныне играющих"
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   283 / 797
02 октября в 11:29
кому нужны все эти не значимые рекорды?
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
   616 / 797
02 октября в 10:39
собаки лают караван идёт Достойно.
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
02 октября в 10:25
Еще не вечер...
Gelious
Gelious
   73 / 797
02 октября в 10:16
Главный турнир клубный. На уровне сборных тоже все круто у человека со статистикой и наличием трофея. Вот вам и ответ, кто лучший - Криштиану Роналду.
drug01
drug01
   46 / 797
02 октября в 09:55
Новые рекорды! Поздравляем!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 09:36
AmllleR89, точно, Игорь стока в футболе, сколько не живут ;)
Только рекорды бы с другим знаком надо ставить.
А что ты можешь знать про советский Зенит, если еще не родился в это время?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Ангел неБесГрешен
   44 / 797
02 октября в 09:22
В какой нить Спартак его, рекорды ставить...
На Зените ? Да легко !
neomessi
neomessi ответил cska plus
   345 / 797
02 октября в 09:12
Бадр такого же мнения!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 09:08
В какой нить Спартак его, рекорды ставить...
Valerii
Valerii ответил cska plus
   419 / 797
02 октября в 08:55
Рон велик!
велик тычок полено быть не может. корона точно не для этой хейской рожи.
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 08:38
весь мир в восхищении
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   223 / 797
02 октября в 08:38
Молодец
plusnindimon
plusnindimon
   299 / 797
02 октября в 08:22
Выдумывают бредовые достижения.
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
02 октября в 08:14
Один из многих лучших за всю историю футбола.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 07:57
Рон велик!
League1
League1 ответил ДАША Д
   35 / 797
02 октября в 07:39
Не в самых слабых клубах он играл.
Рауль? Ты про Рауля?
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