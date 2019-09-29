«Интер» стартовал с 6 подряд побед в Серии А впервые с 1966 года

сегодня, 14:36

«Интер» одержал очередную победу в чемпионате Италии. Вчера миланцы обыграли на выезде «Сампдорию».

Таким образом, команда одержала 6-ю победу подряд в турнире. Этой второй подобный старт клуба за всё время выступления в рамках Серии А.

В сезоне-1966/67 «Интер» тоже победил в шести матчах подряд. По итогам того чемпионата команда заняла второе место, пропустив вперед «Ювентус». Стоит отметить, что тогда «Интер» под руководством Эленио Эрреры остановился на отметке в 7 побед.

Ранее клуб объявил о рекордных доходах.