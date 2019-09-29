ГлавнаяНовости

«Интер» стартовал с 6 подряд побед в Серии А впервые с 1966 года

сегодня, 14:36
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» одержал очередную победу в чемпионате Италии. Вчера миланцы обыграли на выезде «Сампдорию».

Таким образом, команда одержала 6-ю победу подряд в турнире. Этой второй подобный старт клуба за всё время выступления в рамках Серии А.

В сезоне-1966/67 «Интер» тоже победил в шести матчах подряд. По итогам того чемпионата команда заняла второе место, пропустив вперед «Ювентус». Стоит отметить, что тогда «Интер» под руководством Эленио Эрреры остановился на отметке в 7 побед.

Ранее клуб объявил о рекордных доходах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левандовски установил рекорд Бундеслиги
Сегодня, 08:49 Комментарии17
Давид Сильва установил рекорд АПЛ, одержав 200 побед в 289 матчах
Вчера, 23:27 Комментарии13
Гильерме проводит 300-й матч в составе «Локомотива»
Вчера, 19:51 Комментарии2
Буффон сегодня установит абсолютный рекорд Серии А
Вчера, 15:20 Комментарии15
Матч с «КАМАЗом» стал сотым для Зобнина в «Спартаке»
26 сентября Комментарии3
«Краснодар» пропустил 500-й гол в своей истории
26 сентября Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
juvenale
juvenale
   18 / 863
сегодня в 14:53
ну кабинетным стартом гордиться такое себе дело
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100