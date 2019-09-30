Женская команда «Фламенго» обыграла «Греминьо» со счетом 56:0

сегодня, 10:25

Один из самых результативных матчей в истории футбола состоялся в Бразилии.

В чемпионате штата Рио-де-Жанейро женский клуб «Фламенго» обыграл «Греминьо» со счетом 56:0. К 15-й минуте встречи победитель выигрывал со счетом 12:0, а к перерыву счет был 29:0. Форвард Флавия забила в этом матче 14 мячей и стала самым результативным футболистом.

Эта игра стала второй по результативности в истории футбола. В 2002 году в чемпионате Мадагаскара команда «Адем» победила «Л’Эмирн» со счетом 149:0, правда тогда проигравшая команда намеренно забивала голы в свои ворота в качестве протеста против решений арбитра.