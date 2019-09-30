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Женская команда «Фламенго» обыграла «Греминьо» со счетом 56:0

сегодня, 10:25

Один из самых результативных матчей в истории футбола состоялся в Бразилии.

В чемпионате штата Рио-де-Жанейро женский клуб  «Фламенго» обыграл «Греминьо» со счетом 56:0. К 15-й минуте встречи победитель выигрывал со счетом 12:0, а к перерыву счет был 29:0. Форвард Флавия забила в этом матче 14 мячей и стала самым результативным футболистом.

Эта игра стала второй по результативности в истории футбола. В 2002 году в чемпионате Мадагаскара команда «Адем» победила «Л’Эмирн» со счетом 149:0, правда тогда проигравшая команда намеренно забивала голы в свои ворота в качестве протеста против решений арбитра.

Ранее был обновлен рекорд результативности игр, проводимых под эгидой ФНЛ

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Footbolista
Footbolista
   9 / 904
сегодня в 10:36
А кому сейчас легко?- подумал Ихорян и вспомнил Болгарию...
LOpp
LOpp
   22 / 904
сегодня в 10:33
на воротах у Греминьо стояла Аманда Ферейра де Акинфеева
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   501 / 904
сегодня в 10:27
Спартак проиграл бы 100-0.
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