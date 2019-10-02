Эмери заинтересован в переходе Эдегора в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенал» Унаи Эмери планирует усилить состав своей команды Мартином Эдегором.
Эдегор выступает на правах аренды в «Реал Сосьедад», а права на норвежского полузащитника принадлежат мадридскому «Реалу». Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов отпустить Эдегора минимум за 80 млн евро.
Ранее сообщалось, что помимо «Арсенала» также «Манчестер Сити» заинтересован в Эдегоре.
Вообще то нужно гнать из Арсенала физрука Эмери а не покупать новых игроков.
Вообще то нужно гнать из Арсенала физрука Эмери а не покупать новых игроков.
В общем, Тирни не травмировался повторно, его просто не отпустили в сборную из-за опасений, в Лиге Европы он, скорее всего, дебютирует
В общем, Тирни не травмировался повторно, его просто не отпустили в сборную из-за опасений, в Лиге Европы он, скорее всего, дебютирует