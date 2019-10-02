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Эмери заинтересован в переходе Эдегора в «Арсенал»

02 октября 2019, 16:18

Главный тренер лондонского «Арсенал» Унаи Эмери планирует усилить состав своей команды Мартином Эдегором.

Эдегор выступает на правах аренды в «Реал Сосьедад», а права на норвежского полузащитника принадлежат мадридскому «Реалу». Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов отпустить Эдегора минимум за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что помимо «Арсенала» также «Манчестер Сити» заинтересован в Эдегоре.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
02 октября в 18:47
Всё равно толку нет, команда мельчает
Роман Романов
Роман Романов
02 октября в 18:15
Лет через 10 в лярдах ценники будут
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   107 / 797
02 октября в 17:05
Если Перец хочет 80 лямов за норвежца то это слишком много за неизвестного игрока.
Вообще то нужно гнать из Арсенала физрука Эмери а не покупать новых игроков.
aNOOBis
aNOOBis
   115 / 797
02 октября в 16:56
Сейчас читал вью с Эмери...
В общем, Тирни не травмировался повторно, его просто не отпустили в сборную из-за опасений, в Лиге Европы он, скорее всего, дебютирует
LMI
LMI
02 октября в 16:54
Мы уже потратили 80 лямов, и вероятнее всего абсолютно впустую
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 16:24
Самая слабая позиция в "Арсенале" сейчас - на тренерском мостике. Не нужно обольщаться временным 4 местом (которое дают 3 минимальные победы над самыми что ни на есть аутсайдерами), игры как не было, так и нет, Обама, Сака и Гендузенок спасают шкуру Эмери.
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