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«Реал» планирует избавиться от Куртуа

02 октября 2019, 14:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа может вскоре покинуть команду. Руководство мадридского клуба рассматривает вариант, при котором голкипер уйдет летом 2020 года.

Накануне Куртуа был заменен в перерыве игры с «Брюгге», пропустив в первом тайме два гола от бельгийской команды. «Реал» заявил, что вратаря заменили, поскольку он плохо себя чувствовал. Отмечалось, что у Куртуа возникли проблемы с желудком.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заблокировал трансфер Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил 95-shishani-95
   134 / 797
04 октября в 19:45
Отличная новость! Ещё лучше будет, если удастся продать зимой!!! Можно вернуть Лунина досрочно, и посмотреть на него до лета! Надо брать Аллисона с Эриксеном, Погба и Ван Дейком из АПЛ!!!)
наверное только Погба захочет загубить свой талант,ради барбаришопа. Эриксон датчанин,может тоже подтормаживать, мечтая о Реале. Хотя в принципе,если ради наживы!
Themir13
Themir13 ответил Илья Кузнецов
03 октября в 16:59
Навас уже старый, его из-за возраста продавать надо было, чтобы хоть какие-то деньги выручить. Ставка на Куртуа вцелом понятна, но Реалу надо бы что-то с защитой ещё решать. С таким проходным двором, любой вратарь поплывёт и станет дыркой.
В целом согласен. Но это был не тот момент когда надо было менять именно эту позицию. Все таки политика Переса - это покупка ради хайпа. И она приводит, уже не первый раз, к подобным исходам. То есть продали Роналду, купили вратаря... Логика-рукалицо
рус фан
рус фан
   126 / 797
03 октября в 01:02
Носатый мало выручает, Навас делал это чаще.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил амурец
   259 / 797
02 октября в 21:38
как болельщик Реала хочу сказать ошибка Переса была в том, что он сплавил Наваса одного из лучших на данное время вратарей, и теперь видно, что из себя представляет бельгийская дырв
Навас уже старый, его из-за возраста продавать надо было, чтобы хоть какие-то деньги выручить. Ставка на Куртуа вцелом понятна, но Реалу надо бы что-то с защитой ещё решать. С таким проходным двором, любой вратарь поплывёт и станет дыркой.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Рауль и Зидан
   259 / 797
02 октября в 21:35
А Навас лучше что ли ? Он последние время плохо играл. , не просто так замену искали . А Тибо просто затравили , его оскорбляют по поводу и без повода . А начал эту травлю как раз таки Навас , а подхватили группа болельщиков- сектанты именем трёх ЛЧ . Теперь кто у нас три ЛЧ взял , они вообще не прикрасаемы , и их никто не критикует . В былые времена , Реал мог пропустить от команды уровня Генка 2-3 мяча ,но забил бы он 5-6 мячей . Где критика в сторону Бензема , Азара , Лукаса , Крооса , Карвахаля , Марсело ? Где критика в сторону Зидана . Нашли крайнего и все на него валят . А если бы Азар , хотя бы 20 процентов показал того , что показывал в Челси , возможно мы 3-2 выиграли . А он полное нулище , опять ничего не показал , Мората и то за вас лучше играл чем за нас Азар , Мората хоть что то делал , моменты порол , у Азара даже этого нет , он настолько нулевой , что даже моментов у него нет , где в его сторону критика ? Он своей игрой больше вреда приносит чем Куртуа
Азар сейчас играет как Мирзов в Спартаке, получает мяч - пытается обыграть всю команду соперника в одиночку.
95-shishani-95
95-shishani-95
   228 / 797
02 октября в 19:41
Отличная новость! Ещё лучше будет, если удастся продать зимой!!! Можно вернуть Лунина досрочно, и посмотреть на него до лета!
Надо брать Аллисона с Эриксеном, Погба и Ван Дейком из АПЛ!!!)
Realteam
Realteam
02 октября в 19:40
Можно ещё 3-4-х вратарей купить, Лунина вернуть. Только вот проблема не во вратаре. Игры пока НЕТ.
Van Vanovich
Van Vanovich
   286 / 797
02 октября в 17:57
да вчера дело не в Куртуа было. Там команда и Зидан обо.рали всю игру. Но вот что Модрич замутил??? Подставил Куртуа. Вся защита и полузащита не знаю чем занимались
амурец
амурец ответил Давид Караев
   52 / 797
02 октября в 17:52
А смысл? Менять дыру на дыру
spartach091
spartach091 ответил Ruslan3132
   166 / 797
02 октября в 17:51
Вот у Ливерпуля и забрать алисслна. Было бы хорошо
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Romeo 777
   174 / 797
02 октября в 17:49
Как я и говорил с самого начала, Челси ещё повезло получить столько денег от Реала за такого кипера-домика. Больше всего Наваса жаль в этой ситуации, как когда-то Чеха, доверившись этой rat.
пока что все трансферы из Челси в Реал - провальные.
Ruslan3132
Ruslan3132
   174 / 797
02 октября в 17:48
Отмечалось, что у Куртуа возникли проблемы с желудком.

сразу видно было, что обос***ся )))

п.с. Может Куртуа и хор. кипер, но в Реале у него не прет, и вряд ли уже получится что-нибудь. За ним тень Наваса. Нужно просто методично искать сильного кипера. Сильный кипер-полкоманды, вон Ливерпуль не даст соврать.
Давид Караев
Давид Караев
   763 / 797
02 октября в 17:06
Если только Юве согласится обменять на Буффона, но навряд ли..
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Romeo 777
   230 / 797
02 октября в 16:58
А Навас лучше что ли ? Он последние время плохо играл. , не просто так замену искали . А Тибо просто затравили , его оскорбляют по поводу и без повода . А начал эту травлю как раз таки Навас , а подхватили группа болельщиков- сектанты именем трёх ЛЧ . Теперь кто у нас три ЛЧ взял , они вообще не прикрасаемы , и их никто не критикует . В былые времена , Реал мог пропустить от команды уровня Генка 2-3 мяча ,но забил бы он 5-6 мячей . Где критика в сторону Бензема , Азара , Лукаса , Крооса , Карвахаля , Марсело ? Где критика в сторону Зидана . Нашли крайнего и все на него валят . А если бы Азар , хотя бы 20 процентов показал того , что показывал в Челси , возможно мы 3-2 выиграли . А он полное нулище , опять ничего не показал , Мората и то за вас лучше играл чем за нас Азар , Мората хоть что то делал , моменты порол , у Азара даже этого нет , он настолько нулевой , что даже моментов у него нет , где в его сторону критика ? Он своей игрой больше вреда приносит чем Куртуа
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   107 / 797
02 октября в 16:52
Если это правда то это хорошая новость главное чтобы руководство не передумало. После ЧМ 2018 Куртуа поймал звезду и теперь играет не как топовый вратарь а как настоящая дырка.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил амурец
   562 / 797
02 октября в 16:11
как болельщик Реала хочу сказать ошибка Переса была в том, что он сплавил Наваса одного из лучших на данное время вратарей, и теперь видно, что из себя представляет бельгийская дырв
Как болельщик Реала, не очень принимаю жесткую критику Куртуа. До перехода в Реал был одним из лучших вратарей мира. В Атлетико вообще божил. И вдруг разучился? Вчера Модрич, к примеру, просто замечательно привез. Первый гол тоже не на совести вратаря.
RUPRICHT
RUPRICHT
   608 / 797
02 октября в 16:02
ТИБО КУРТУА СУШИТ СУХАРИ!!!!!ПРИШЛО ЕГО ВРЕМЯ!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 797
02 октября в 15:59
Великолепная новость! Почувствовал себя плохо, Тибо? Неужели у него проснулась совесть)
Kresi frok
Kresi frok
   172 / 797
02 октября в 15:58
Апкакался от страха риаловец аха))
juvenale
juvenale
   13 / 797
02 октября в 15:39
слить Наваса ради этого клоуна)))
Benfiquistas
Benfiquistas
02 октября в 15:37
Только кому и за сколько он нужен?
ballak144
ballak144
   557 / 797
02 октября в 15:35
ухахах
амурец
амурец
   52 / 797
02 октября в 15:21
как болельщик Реала хочу сказать ошибка Переса была в том, что он сплавил Наваса одного из лучших на данное время вратарей, и теперь видно, что из себя представляет бельгийская дырв
Верг
Верг
   136 / 797
02 октября в 15:10
Куртуа уже сам блюёт от своей игры в воротах
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   346 / 797
02 октября в 15:07
здравые мысли в руководстве Реала
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
02 октября в 15:03
Я думаю он сам уйдет
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
02 октября в 14:59
Только фиг кто его купит из ТОПов.
RaulReal
RaulReal
   530 / 797
02 октября в 14:56
Обмен на Облака, или оставить Ареоля, или Тер-Штегена украсть у барсуков,а других более или менее топов я не знаю.
Groove000
Groove000
   72 / 797
02 октября в 14:56
И правильно сделают
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 14:50
Дыртуа решил войти в сонм легенд круворукости вратарей среди топ-клубов, Миньолет и Кариус уже там, Льорис тоже пытается ворваться усиленно.
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