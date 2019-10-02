«Реал» планирует избавиться от Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа может вскоре покинуть команду. Руководство мадридского клуба рассматривает вариант, при котором голкипер уйдет летом 2020 года.
Накануне Куртуа был заменен в перерыве игры с «Брюгге», пропустив в первом тайме два гола от бельгийской команды. «Реал» заявил, что вратаря заменили, поскольку он плохо себя чувствовал. Отмечалось, что у Куртуа возникли проблемы с желудком.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заблокировал трансфер Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.
Надо брать Аллисона с Эриксеном, Погба и Ван Дейком из АПЛ!!!)
Надо брать Аллисона с Эриксеном, Погба и Ван Дейком из АПЛ!!!)
сразу видно было, что обос***ся )))
п.с. Может Куртуа и хор. кипер, но в Реале у него не прет, и вряд ли уже получится что-нибудь. За ним тень Наваса. Нужно просто методично искать сильного кипера. Сильный кипер-полкоманды, вон Ливерпуль не даст соврать.
сразу видно было, что обос***ся )))
п.с. Может Куртуа и хор. кипер, но в Реале у него не прет, и вряд ли уже получится что-нибудь. За ним тень Наваса. Нужно просто методично искать сильного кипера. Сильный кипер-полкоманды, вон Ливерпуль не даст соврать.