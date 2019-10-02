«Реал» планирует избавиться от Куртуа

02 октября 2019, 14:31

Вратарь «Реала» может вскоре покинуть команду. Руководство мадридского клуба рассматривает вариант, при котором голкипер уйдет летом 2020 года.

Накануне Куртуа был заменен в перерыве игры с «Брюгге», пропустив в первом тайме два гола от бельгийской команды. «Реал» заявил, что вратаря заменили, поскольку он плохо себя чувствовал. Отмечалось, что у Куртуа возникли проблемы с желудком.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заблокировал трансфер из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.