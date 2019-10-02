Перес заблокировал трансфер Погба в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес минувшим летом заблокировал переход Поля Погба в «королевский клуб».
Погба был приоритетной трансферной целью для наставника «Реала» Зинедина Зидана. СМИ связывают нежелание Переса оформлять трансфер французского полузащитника с сомнениями в способности Зидана продержаться длительный срок на посту главного тренера мадридцев.
Ранее сообщалось, что Погба не намерен продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».
Такой бред )) Перес берет ЗЗ на 3 года с предоставлением всех привилегий и отказывает в одном трансфере из-за сомнений? ))))))))) Жаль журналиста написавшего такую ересь, он обречен на неудачу в карьере.
Такой бред )) Перес берет ЗЗ на 3 года с предоставлением всех привилегий и отказывает в одном трансфере из-за сомнений? ))))))))) Жаль журналиста написавшего такую ересь, он обречен на неудачу в карьере.