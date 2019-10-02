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Перес заблокировал трансфер Погба в «Реал»

02 октября 2019, 09:49

Президент «Реала» Флорентино Перес минувшим летом заблокировал переход Поля Погба в «королевский клуб».

Погба был приоритетной трансферной целью для наставника «Реала» Зинедина Зидана. СМИ связывают нежелание Переса оформлять трансфер французского полузащитника с сомнениями в способности Зидана продержаться длительный срок на посту главного тренера мадридцев.

Ранее сообщалось, что Погба не намерен продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   228 / 797
02 октября в 19:46
Лучше продать вообще никчемного Модрича, бесплатно взять Эриксена. Купить Фернандеша и Ван Де Бека. А Погба... Там как получится.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Ruslan3132
   562 / 797
02 октября в 16:15
СМИ связывают нежелание Переса оформлять трансфер французского полузащитника с сомнениями в способности Зидана продержаться длительный срок на посту главного тренера мадридцев. Такой бред )) Перес берет ЗЗ на 3 года с предоставлением всех привилегий и отказывает в одном трансфере из-за сомнений? ))))))))) Жаль журналиста написавшего такую ересь, он обречен на неудачу в карьере.
Да и хоть бы раз Зидан прямо сказал: хочу Погбу, не могу. Не было ж такого. Тем более Эриксен бесплатный замаячил
Incredulous
Incredulous
   457 / 797
02 октября в 15:13
Если правда, то одно из немногих разумных решений от Переса.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
02 октября в 11:58
В итоге придется Погба на поклон к руководству МЮ идти.
Ruslan3132
Ruslan3132
   174 / 797
02 октября в 11:28
СМИ связывают нежелание Переса оформлять трансфер французского полузащитника с сомнениями в способности Зидана продержаться длительный срок на посту главного тренера мадридцев.

Такой бред )) Перес берет ЗЗ на 3 года с предоставлением всех привилегий и отказывает в одном трансфере из-за сомнений? ))))))))) Жаль журналиста написавшего такую ересь, он обречен на неудачу в карьере.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   346 / 797
02 октября в 11:07
там сука пол состава гнать надо, про76и полузащитников нормальных!бредил своим погба !теперь похоже Реал из группы даже не выйдет с такой игрой!вывод один гнать Переса и лысого физрука
Kresi frok
Kresi frok
   172 / 797
02 октября в 11:01
Экономика должна быть экономной! риал без сундуков и свистунов займет свое законное 7-9 место в чемпионате!
razdvatri
razdvatri
02 октября в 10:56
перес во время предсезонки уже понял что зидану ничего не светит
abramjan
abramjan
   335 / 797
02 октября в 10:50
Правильное решение
VIPded
VIPded
   34 / 797
02 октября в 10:25
Хозяин барин...
Alex12357
Alex12357
   250 / 797
02 октября в 10:20
Лысый постепенно разваливает Реал своими выдумками ,ясно как Божий день что Лысый хочет на базе Реала создать базу Французской сборной ,неужели Пересу это не надоело??????
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   428 / 797
02 октября в 10:14
Шарит как тренер больше Зизу) Зинедин только из-за французского гражданства его взять хочет)
BBK33
BBK33
   604 / 797
02 октября в 10:13
Перец везде свои 5 копеек вставит
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   410 / 797
02 октября в 10:02
вини марс и кази прям белые
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