Перес заблокировал трансфер Погба в «Реал»

02 октября 2019, 09:49

Президент «Реала» Флорентино Перес минувшим летом заблокировал переход в «королевский клуб».

Погба был приоритетной трансферной целью для наставника «Реала» . СМИ связывают нежелание Переса оформлять трансфер французского полузащитника с сомнениями в способности Зидана продержаться длительный срок на посту главного тренера мадридцев.

Ранее сообщалось, что Погба не намерен продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».