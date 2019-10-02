ГлавнаяНовости

«Спартак» продлил соглашение с полузащитником

02 октября 2019, 17:27

«Спартак» продлил  контракт с полузащитником Максимом Данилиным, выступающим за вторую команду.

У нас две новости о полузащитнике «Спартака-2» Максиме Данилине. Хорошая и, к сожалению, плохая.

Начнём с плохой: Максим получил серьёзную травму. Врачи диагностировали у него повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава. На восстановление 18-летнего футболиста может уйти до восьми месяцев.

И хорошая новость. Данилин подписал новый контракт со «Спартаком»! Изначально речь шла о трёхлетнем соглашении, но с учётом сложившихся обстоятельств руководство приняло решение поддержать талантливого воспитанника и предложить ему контракт на четыре года.

Желаем Максиму скорейшего выздоровления и новых успехов в составе красно-белых!

Сегодня также стало известно о том, что форвард «Спартака» Андре Шюррле отправился в Германию для лечения от бронхита.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Сити» готов предложить Клаудио Браво новый контракт
Вчера, 18:32 Комментарии1
Назван размер бонусов Балотелли в «Брешии»
Вчера, 17:15 Комментарии3
Слухи«Манчестер Сити» желает продлить контракт с Фернандиньо
Вчера, 09:40 Комментарии3
«Арсенал» готов продлить контракт с Обамеянгом до 2023 года
12 октября Комментарии5
СлухиЛеонардо хочет, чтобы ПСЖ продлил контракт с Неймаром
12 октября Комментарии6
«Рома» предлагает Коларову новый контракт и должность в клубе
12 октября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FESCO
FESCO
   633 / 797
02 октября в 19:42
Перспективный футболист.
FESCO
FESCO
   633 / 797
02 октября в 18:04
Шуррле будет лечиться долго и получать огромную зарплату, цели своей достиг.
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
02 октября в 17:58
Здоровья парню!
VIPded
VIPded
   34 / 797
02 октября в 17:46
Хорошее решение. Всем Здоровья!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 октября в 17:41
Максимка ,поправляйся ! А вот Шурле ,судя по всему , у нас будет играть теперь только в тёплое время года ! Какие там до -15 градусов !!!!!
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 17:39
У меня тоже две новости одна плохая другая хорошая, начнём с плохой, мне очень жаль мальчика, что продлив контракт с спартаком подписал себе приговор, а вторая желаю ему здоровья и скорейшего выздоровления.
NbKA555
NbKA555
02 октября в 17:29
Здоровья！Достойно！
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100