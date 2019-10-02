Капелло: «Хотел привезти Месси в „Ювентус“»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал, что хотел приобрести Лионеля Месси у «Барселоны» в бытность главным тренером «бьянконери»:
Я впервые увидел игру Месси на турнире «Gamper Trophy», в матче «Барселона» - «Ювентус». Ему тогда было 16 лет, Франк Райкард выпустил его на 15-20 минут. После матча я спросил его, можно ли взять в аренду Месси. Райкард ответил, что у «Барселоны» много травм, и аренда невозможна. Безусловно, он понимал, что Месси - гений.
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