Капелло: «Хотел привезти Месси в „Ювентус“»

Бывший главный тренер «Ювентуса» рассказал, что хотел приобрести у «Барселоны» в бытность главным тренером «бьянконери»:

Я впервые увидел игру Месси на турнире «Gamper Trophy», в матче «Барселона» - «Ювентус». Ему тогда было 16 лет, выпустил его на 15-20 минут. После матча я спросил его, можно ли взять в аренду Месси. Райкард ответил, что у «Барселоны» много травм, и аренда невозможна. Безусловно, он понимал, что Месси - гений.