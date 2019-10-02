ГлавнаяНовости

Капелло: «Хотел привезти Месси в „Ювентус“»

02 октября 2019, 18:53

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал, что хотел приобрести Лионеля Месси у «Барселоны» в бытность главным тренером «бьянконери»:

Я впервые увидел игру Месси на турнире «Gamper Trophy», в матче «Барселона» - «Ювентус». Ему тогда было 16 лет, Франк Райкард выпустил его на 15-20 минут. После матча я спросил его, можно ли взять в аренду Месси. Райкард ответил, что у «Барселоны» много травм, и аренда невозможна. Безусловно, он понимал, что Месси - гений.

Ранее Капелло рассказал, что он думает о Ромелу Лукаку

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Бонуччи: «В сборной Италии семейная атмосфера»
Вчера, 19:59 Комментарии2
Олдридж: «Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов»
Вчера, 19:58 Комментарии6
Манчини: «В Италии есть таланты»
Вчера, 19:29 Комментарии6
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Вчера, 19:28 Комментарии3
Ватцке: «Лучше буду просить милостыню, чем попрошу денег у „Баварии“»
Вчера, 19:06 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
League1
League1
   35 / 797
02 октября в 20:44
Капело совершенный дурень. Дурню просто повезло, что всё это не сложилось. Иначе меська бы стал рядовым бояном Кркичем, А капел бы ничего не потерял, так и остался бы дураком. Вообще все дурни любят меську, не зная что с этим бестолковым сокровищем делать. Я вспоминаю матч Реала под руководством капелы в лиге чемпионов против баварии. Тогда все голевые раздал Бэкхем и Реал победил, а капела и после этого матча говорил, что его задача убрать Бэкхема из команды. Естественно, что лигу чемпионов они тогда проиграли, но правда выиграли лалигу. А вспомните, как он "натренитровал сборную Англии, а потом и сборную России". капел это дурень, абсолютный дурень. У всех, кто любит меську с головой не всё в порядке, капела яркое тому доказательство.
juvenale
juvenale
   13 / 797
02 октября в 19:30
это было известно еще лет 10 назад
Groove000
Groove000 ответил амурец
   72 / 797
02 октября в 19:30
Капелло и сборную России тоже не хмло поимел, и что?
А причем тут сборная России? Это намек на то, что он на посту тренера все клубы поимел?)
амурец
амурец ответил Groove000
   52 / 797
02 октября в 19:14
Капелло и сборную России тоже не хмло поимел, и что?
Groove000
Groove000 ответил амурец
   72 / 797
02 октября в 19:11
Ювентусу повезло
Хммм, а по-моему в конце Капелло имеет ввиду обратное)
амурец
амурец
   52 / 797
02 октября в 18:59
Ювентусу повезло
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100