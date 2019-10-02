В «Милане» конфликт мнений из-за Джампаоло

В руководстве «Милана» расходятся мнения относительно главного тренера команды Марко Джампаоло.
Технический директор «россонери» Паоло Мальдини считает, что необходимо дать время действующему наставнику для возможности выправить ситуацию. В свою очередь, руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан настроен на увольнение Джампаоло.
Ранее сообщалось, что возглавить «Милан» может возглавить бывший нападающий клуба Андрей Шевченко, однако он эту информацию опроверг.
Мальдини хватит тупить
Мальдини хватит тупить