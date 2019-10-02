В «Милане» конфликт мнений из-за Джампаоло

02 октября 2019, 17:20

В руководстве «Милана» расходятся мнения относительно главного тренера команды .

Технический директор «россонери» считает, что необходимо дать время действующему наставнику для возможности выправить ситуацию. В свою очередь, руководитель футбольного отдела «Милана» настроен на увольнение Джампаоло.

Ранее сообщалось, что возглавить «Милан» может возглавить бывший нападающий клуба , однако он эту информацию опроверг.