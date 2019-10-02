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В «Милане» конфликт мнений из-за Джампаоло

02 октября 2019, 17:20

В руководстве «Милана» расходятся мнения относительно главного тренера команды Марко Джампаоло.

Технический директор «россонери» Паоло Мальдини считает, что необходимо дать время действующему наставнику для возможности выправить ситуацию. В свою очередь, руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан настроен на увольнение Джампаоло.

Ранее сообщалось, что возглавить «Милан» может возглавить бывший нападающий клуба Андрей Шевченко, однако он эту информацию опроверг.

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Все комментарии
Демитрий
Демитрий ответил Drossel
02 октября в 19:24
значит в центр гатузо надо)) или я не прав?
Мне кажется, он и сейчас играет лучше чем все полузащитники Милана вместе взятые
GYTSYL
GYTSYL ответил Ozabot
   516 / 797
02 октября в 18:19
Проблема «Милана» не в тренере, а в отсутствии сильного опорника и центральных хавов. После ухода Бакайоко у команды в центре поля огромная дыра.
Кастыля,турка,сусо,борини,конти,родригиса скидывать нужно,с них толку нет и не будет!
Drossel
Drossel ответил Ozabot
02 октября в 18:16
Проблема «Милана» не в тренере, а в отсутствии сильного опорника и центральных хавов. После ухода Бакайоко у команды в центре поля огромная дыра.
значит в центр гатузо надо)) или я не прав?
Ozabot
Ozabot
   509 / 797
02 октября в 18:15
Проблема «Милана» не в тренере, а в отсутствии сильного опорника и центральных хавов. После ухода Бакайоко у команды в центре поля огромная дыра.
Drossel
Drossel
02 октября в 18:14
Алегри возвращать надо чтоб как раньше рвали интер в Миланском дерби.
Ozabot
Ozabot ответил GYTSYL
   509 / 797
02 октября в 18:12
Какой хороший тренер,он обычный физрук.
Гаттузо хотя бы своей репутацией и пинками заставлял всяких Чалханоглу играть футбол. У Джампаоло банально не хватает авторитета и характера, чтобы заставить этих зазвездившихся мальчишек шевелить булками.
GYTSYL
GYTSYL ответил Ozabot
   516 / 797
02 октября в 18:11
Мальдини сейчас самого уволят.
На пару с Бобаном! Была сегодня инфа.
Drossel
Drossel
02 октября в 18:10
купили бы Роналдиньо и всё бы у них попёрло
GYTSYL
GYTSYL ответил Drossel
   516 / 797
02 октября в 18:10
ну хороший физрук почти в лч попал
Конечно получше чем Джампаоло,но Милану нужен топ тренер,а не бывшие игроки и разный шлак.
Ozabot
Ozabot ответил GYTSYL
   509 / 797
02 октября в 18:09
Уволить без базара! Мальдини хватит тупить
Мальдини сейчас самого уволят.
Drossel
Drossel ответил GYTSYL
02 октября в 18:07
Какой хороший тренер,он обычный физрук.
ну хороший физрук почти в лч попал
GYTSYL
GYTSYL ответил Drossel
   516 / 797
02 октября в 17:49
нужно было гатуззо дать больше время он хороший тренер
Какой хороший тренер,он обычный физрук.
Drossel
Drossel
02 октября в 17:47
нужно было гатуззо дать больше время он хороший тренер
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 17:47
Зачем вообще Гаттузо увольняли.
GYTSYL
GYTSYL
   516 / 797
02 октября в 17:34
Уволить без базара!
Мальдини хватит тупить
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