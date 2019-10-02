Матерацци рассказал, что думает о летних трансферах «Интера»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци поделился мнением о летних трансферах «нерадзурри»:
Диего Годин привнёс опыт в команду. Он знаком с философией Диего Симеоне, которая очень близка к той, что исповедует Антонио Конте. Поэтому адаптация получилась не такой долгой. Алексис Санчес пришёл в «Интер» одним из последних. Чемпионаты Италии и Англии сильно отличаются, необходимо набраться терпения и немного подождать. Ромелу Лукаку - игрок, который жертвует собой ради команды. Ожидаю, что он забьёт много голов за «Интер» - двадцать, тридцать, а может, и сорок мячей.
Ранее Матерацци заявил, что Серхио Рамос сильнее Вирджила ван Дейка.