Матерацци рассказал, что думает о летних трансферах «Интера»

Бывший защитник «Интера» поделился мнением о летних трансферах «нерадзурри»:

привнёс опыт в команду. Он знаком с философией , которая очень близка к той, что исповедует . Поэтому адаптация получилась не такой долгой. пришёл в «Интер» одним из последних. Чемпионаты Италии и Англии сильно отличаются, необходимо набраться терпения и немного подождать. - игрок, который жертвует собой ради команды. Ожидаю, что он забьёт много голов за «Интер» - двадцать, тридцать, а может, и сорок мячей.