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Матерацци рассказал, что думает о летних трансферах «Интера»

02 октября 2019, 18:35

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци поделился мнением о летних трансферах «нерадзурри»:

Диего Годин привнёс опыт в команду. Он знаком с философией Диего Симеоне, которая очень близка к той, что исповедует Антонио Конте. Поэтому адаптация получилась не такой долгой. Алексис Санчес пришёл в «Интер» одним из последних. Чемпионаты Италии и Англии сильно отличаются, необходимо набраться терпения и немного подождать. Ромелу Лукаку - игрок, который жертвует собой ради команды. Ожидаю, что он забьёт много голов за «Интер» - двадцать, тридцать, а может, и сорок мячей.

Ранее Матерацци заявил, что Серхио Рамос сильнее Вирджила ван Дейка

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
02 октября в 19:10
Пока ожидания оправдывают.
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
02 октября в 18:41
Сегодня посмотрим, чего стоят трансферы.
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