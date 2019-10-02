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Дзанетти: «Сегодняшний матч покажет, кто мы есть»

02 октября 2019, 16:24
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона10.12.2019 в 23:00 Не начался

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мнением о предстоящем матче Лиги Чемпионов против «Барселоны»:

Важная игра, в которой сойдутся две команды с богатой историей. Не могу дождаться. Месси? Знаю его хорошо, для него важно качественно восстановиться после травмы.

Мы успешно начали сезон, но сезон длинный. Сегодня крайне важная игра, ведь её результат покажет, кто мы есть на самом деле. Кто фаворит в матче? В таких матчах нет фаворитов. 

Ранее сообщалось, что Дзанетти вошёл в зал славы итальянского футбола

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Все комментарии
BagioR
BagioR
   442 / 797
02 октября в 21:04
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       564 / 797
    02 октября в 17:12
    Это точно.
    ДАША Д
    ДАША Д
       186 / 797
    02 октября в 17:02
    Наконец серьезный соперник!
    773sergeytank
    773sergeytank
       36 / 797
    02 октября в 16:48
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
         150 / 797
      02 октября в 16:39
      Славия уже показала кто вы есть на самом деле))) Барселона победит.
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