Дзанетти: «Сегодняшний матч покажет, кто мы есть»

Вице-президент «Интера» поделился мнением о предстоящем матче Лиги Чемпионов против «Барселоны»:

Важная игра, в которой сойдутся две команды с богатой историей. Не могу дождаться. Месси? Знаю его хорошо, для него важно качественно восстановиться после травмы.

Мы успешно начали сезон, но сезон длинный. Сегодня крайне важная игра, ведь её результат покажет, кто мы есть на самом деле. Кто фаворит в матче? В таких матчах нет фаворитов.