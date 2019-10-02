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Стала известна цена билетов на матч «Ювентус» - «Локомотив»

02 октября 2019, 20:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22.10.2019 в 22:00 Не начался

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что завтра в кассах «РЖД Арены» начнется продажа билетов на гостевой матч против «Ювентуса» (22 октября) в Лиге чемпионов. 

Стоимость билета – 2 700 рублей, оплата – картой или наличными. Все билеты именные, для покупки нужно предоставить в кассы копию загранпаспорта. На один паспорт можно будет приобрести один билет. При проходе на стадион в Турине данные на билете будут сверяться с данными в базе.

Обратите внимание: продажа билетов завершится 19 октября. Гостевая касса на стадионе в день матча открыта не будет.

Напомним, что вчера «Локомотив» дома проиграл «Атлетико»

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Евгений Макрушин
   70 / 797
02 октября в 21:59
Надеюсь Локо накажет Юве за Ваши слова...
конечно накажет,пропустив 5,а не 8 мячей, йоперная экзекуция.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Князь Всея Турина
   265 / 797
02 октября в 21:51
Надеюсь Локо накажет Юве за Ваши слова...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил An Jo
   265 / 797
02 октября в 21:50
Потому,что Юве гранд и приезд средней команды не вызывает ажиотажа,а вот приезд Рона в Москву это событие,и цены соответствующие
An Jo
An Jo
02 октября в 21:30
а почему тогда на Локомотив-Ювентус от 10.000 продают?
ДСА
ДСА
   180 / 797
02 октября в 21:01
Информация для миллионеров.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
02 октября в 20:48
какие то дешёвые билеты, видать особого интереса матч вызывать не будет. Фаны Локо приедут на поезде. Да вообще то можете не тратить зря деньги,в пивнушке смотрите матч-унижение.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   273 / 797
02 октября в 20:47
38 евро на матч ЛЧ??? Это же капец дешево для домашнего матча команды из топ-5
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