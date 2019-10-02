Стала известна цена билетов на матч «Ювентус» - «Локомотив»

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что завтра в кассах « РЖД Арены» начнется продажа билетов на гостевой матч против «Ювентуса» (22 октября) в Лиге чемпионов.

Стоимость билета – 2 700 рублей, оплата – картой или наличными. Все билеты именные, для покупки нужно предоставить в кассы копию загранпаспорта. На один паспорт можно будет приобрести один билет. При проходе на стадион в Турине данные на билете будут сверяться с данными в базе.

Обратите внимание: продажа билетов завершится 19 октября. Гостевая касса на стадионе в день матча открыта не будет.