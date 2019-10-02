«Ливерпуль» пропустил дома в Лиге чемпионов впервые с сентября 2018 года

Форвард «Ред Булл Зальцбург» Хван Хи-Чхан забил гол в ворота «Ливерпуля» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Таким образом, «красные» пропустили дома впервые с 18 сентября 2018 года в данном турнире (3:2 с ПСЖ).
|Ливерпуль4 : 3Ред Булл Зальцбург
|Матч завершен
Форвард «Ред Булл Зальцбург» Хван Хи-Чхан забил гол в ворота «Ливерпуля» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Таким образом, «красные» пропустили дома впервые с 18 сентября 2018 года в данном турнире (3:2 с ПСЖ).
Профукать преимущество с большим количеством голов наверное умеет только Ливерпуль но потом исправили ситуацию и это хорошо и без нервов они не могут играть.
Никогда нельзя терять концентрацию и сыгранность даже когда ведешь с большим счетом.
Профукать преимущество с большим количеством голов наверное умеет только Ливерпуль но потом исправили ситуацию и это хорошо и без нервов они не могут играть.
Никогда нельзя терять концентрацию и сыгранность даже когда ведешь с большим счетом.