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«Ливерпуль» пропустил дома в Лиге чемпионов впервые с сентября 2018 года

02 октября 2019, 23:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Форвард «Ред Булл Зальцбург» Хван Хи-Чхан забил гол в ворота «Ливерпуля» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, «красные» пропустили дома впервые с 18 сентября 2018 года в данном турнире (3:2 с ПСЖ).

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan
   36 / 797
03 октября в 11:01
Только ливерпулёк в ЛЕ, а Зальцбург в ЛЧ))
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   107 / 797
02 октября в 23:59
Победа могла быть легкой если бы игроки Ливерпуля не расслабились после 1 тайма.
Профукать преимущество с большим количеством голов наверное умеет только Ливерпуль но потом исправили ситуацию и это хорошо и без нервов они не могут играть.
Никогда нельзя терять концентрацию и сыгранность даже когда ведешь с большим счетом.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
   771 / 797
02 октября в 23:32
Когда-то надо начинать.!
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