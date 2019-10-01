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В «Барселоне» подсчитали, сколько Лео родилось в Каталонии

01 октября 2019, 22:16

«Барселона» обнародовала статистику популярности имени «Лео» в Каталонии.

По данным 2018 года в Каталонии проживает 7,6 миллионов человек, а имя Лео занимает 6-е место по популярности среди мальчиков, и 10-е среди мальчиков и девочек. Причем эта цифра значительно выросла за последние 12 лет.

Из 32408 мальчиков, родившихся в Каталонии в 2018 году, 459 назвали Лео, это 1,4% от общего числа новорожденных.

Еще более популярно имя в Барселоне, здесь из 6677 мальчиков, 383 - Лео, что составляет 5,7% от всех родившихся мальчиков.

Тем временем испанский суд закрыл дело в отношении Лионеля Месси.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
   345 / 797
02 октября в 06:33
А в Монголии называют девочек Роналду .
abrek123
abrek123
   538 / 797
02 октября в 00:18
Может они в честь Леонардо Ди Каприо называют своих детей Лео у Месси кажись на Лио начинается)))
Тео Джонс
Тео Джонс
   256 / 797
01 октября в 23:05
Месси даже влияет на такую статистику! Вот что значит инопланетянин!))
Incredulous
Incredulous
   457 / 797
01 октября в 22:26
Это уже клиника!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   410 / 797
01 октября в 22:23
а причем тут футбольный сайт?
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