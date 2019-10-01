В «Барселоне» подсчитали, сколько Лео родилось в Каталонии

01 октября 2019, 22:16

«Барселона» обнародовала статистику популярности имени «Лео» в Каталонии.

По данным 2018 года в Каталонии проживает 7,6 миллионов человек, а имя Лео занимает 6-е место по популярности среди мальчиков, и 10-е среди мальчиков и девочек. Причем эта цифра значительно выросла за последние 12 лет.

Из 32408 мальчиков, родившихся в Каталонии в 2018 году, 459 назвали Лео, это 1,4% от общего числа новорожденных.

Еще более популярно имя в Барселоне, здесь из 6677 мальчиков, 383 - Лео, что составляет 5,7% от всех родившихся мальчиков.

Тем временем испанский суд закрыл дело в отношении .