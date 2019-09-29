Буффон и гвардейцы планетарного масштаба

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Назовете с первой попытки футболиста с рекордным количеством официальных матчей в карьере? Если нет – «Соккер.ру» подсобит.

Кто протянул рекордное количество сезонов?

С 1966 года – когда Англия стала чемпионом мира, а в воротах играл Гордон Бэнкс, до 1997, когда набирала мощь и популярность АПЛ , в футбол играл Питер Шилтон. Сейчас экс-голкиперу 70 лет, и у него ключи от рая для тех, кто может продержаться 30 сезонов в футболе.

Такой человек пока только один – сам Питер протянул 31 сезон, играя до почтенных 48 лет. А вот когда Томми Хатчисон постучал в дверь и попросил его впустить, то Шилтон пересчитал сезоны шотландца и набрал лишь 29, одного для уникального пропуска не хватило.

Но и 25 сезонов – невероятно много. Столько протянули Сени, Джеймс, Шерингем, а Ривалдо играл так долго, что успел застать своего сына в футболе, а в Узбекистане его выводил на поле Шомуродов – бразилец 26 лет не останавливался, как и Эссам Эль-Хадари.

Египетский голкипер до сих пор в игре, как и Марселиньо из «Герты» - у бразильца 27 сезонов за плечами. На их фоне Касильяс и Роберто Карлос – по 21 сезону, Хави и Дзанетти – по 22, или Буффон – 24 сезона, кажутся «юнцами». Но если ищем настоящих сэнсэев, то нужно считать также количество матчей.

Кто собрал рекорд по матчам в истории футбола?

Имя вы уже знаете – у Питера Шилтона, раз вратарь сборной Англии и множества клубов, а играл 31 год, собралось 1 390 матчей. Мировой рекорд, который можно побить, но нужно сильно постараться. Даже Рожерио Сени, хотя речь о вратаре, сыгравшем 1 234 поединка, не удалось подобраться плотную к англичанину.

Зато у голкипера есть 129 голов – почти столько же, как у хавбека Хави, который идет следом. Молодой тренер отдавался игре в 1 135 поединках за «Барселону», различные сборные Испании и свой катарский клуб. И вроде как опережает Карлоса на три поединка. Но это не точно, ведь Роберто из тех времен, когда статистика в футболе не была наукой.

Итак, Шилтон, Сени, Хави и Карлос – первая четверка. Но кто идет дальше? Пока что Икер Касильяс. Если врачи разрешат после инфаркта, сможет сыграть еще парочку матчей за «Порту», и тогда у него будет шанс оказаться в тройке – осталось 17 матчей, чтобы опередить Хави. Как видите, дольше всех играют великие футболисты, легенды.

И, что примечательно, не всегда голкиперы! В топ-10 главных мировых гвардейцев только половина - вратари, но даже Буффон лишь на 8-м месте. Выше него и вратарь – Клеменс, и «Трактор» Дзанетти – аргентинец сыграл на парочку матчей больше. Но Джиджи скоро его опередит, если будет так часто выходить в «Ювентусе».

В клубной карьере итальянец провел 903 матча – побил рекорд Италии, который принадлежал Паоло Мальдини. Всего у Буффона теперь 1 103 профессиональных матча, что на 11 меньше, чем у бывшего капитана «Интера». И эту легенду, похоже, в итоге сможет опередить, ведь Сарри – фанат Джанлуиджи.

А вот замыкает десятку главных гвардейцев в истории футбола единственный, кого в этой компании нельзя назвать футболистом мирового класса – Тони Форд. У него за плечами было 120 голов и 1 082 матча в английских клубах, играл с 1975 по 2001 годы, целых 25 сезонов, однако лишь дважды в конце восьмидесятых вызывался во второй состав сборной Англии.

С учетом, что во второй десятке Джалма Сантос, Рауль, Марселиньо, Алан Болл (чемпион мира 1966 года), Симен, Лэмпард, Мальдини и Гиггз – у всех более 1 000 матчей за карьеру, то «Клуб 1000» в основном для настоящих легенд. В истории футбола всего 29 футболистов, у которых тысяча или более матчей за карьеру. Могло быть больше, но Тьерри Анри и Ромарио сыграли по 994 матча – не дотянули до юбилеев.

Кто из действующих игроков мечтает о вершине?

У Буффона шансов догнать Питера Шилтона, как вы понимаете, нет – нужно 287 матчей. Джанлуиджи не уедет в слабый чемпионат, лишь бы побить рекорд, особенно с учетом, сколько ему лет и как много еще нужно сыграть для рекорда. У Касильяса есть дела важнее – морально помогать болеющей жене и беречь свое сердце.

Маттеус, Фигу, Шерингем, Зе Роберто, Чех, Бобби Мур и Дзофф входят в уникальный клуб тех, кто провел более 950 матчей на высоком уровне, и таких людей в истории футбола всего 51. Совсем немного, что еще раз подчеркивает, как сложно оставаться профессионалом более двух десятков лет. Нужно оказаться востребованным, разминаться с травмами, не потерять мотивацию.

14 человек в этом элитном клубе – голкиперы, ведь им объективно проще, могут играть до сорока и позже, тогда как форварду в таком возрасте уже сложно выступать на высоком уровне. Разве что речь о Златане, хотя даже Ибрагимовичу еще пилить и пилить, чтобы сыграть тысячный матч в карьере, до 38 дня рождения – через несколько дней, точно не успеет.

В принципе, рекорд Шилтона можно было бы обозвать «вечным» и успокоиться, если бы не один человек, который достаточно одержимый футболом, чтобы не просто догнать английского вратаря, но и обойти Питера. Конечно, нужно учитывать фактор позиции – претендент атакует, здоровья - стал пропускать матчи, чтобы отдохнуть, и уровень – Роналду не выступает в США и не уехал в Китай, но у португальца есть шанс.

Криштиану, если выдержит до 42 лет в профессиональном футболе, может набрать еще 400 матчей за клубы и сборную. Хотя ради такого рекорда нужно уезжать туда, где можно много играть долго, но на низких оборотах – в Серии А такой рекорд не побить, разве что стать вторым Франческо Тотти, только в «Ювентусе». Кстати, кроме Роналду, еще у двух игроков есть шанс уйти в футбольное подполье и забраться в десятку.

Речь о японском хавбеке Ясухито Эндо – много лет выступает за один клуб, и в 39 лет не завязал еще со сборной, и о голкипере Фабио – ему 38, а с 2005 года работает в воротах «Крузейро». Конечно, результаты команды могут усадить вратаря на лавку, но если повторит трюк Марселиньо – тот пилит в Бразилии до 44 лет, то теоретически может стать самым опытным футболистом в истории футбола, сыграв больше, чем Шилтон.

По тысяче матчей куда чаще играют ноунеймы?

Все названные выше уже легенды своих клубов, сборных и футбола в целом. Конечно, нельзя сравнивать вклад в игру Эндо и Зеедорфа – сейчас они рядом в списке, провели более 1 000 матчей каждый. И если вратарь Фабио наиграет больше, чем форвард Роналду, то ценность второго не упадет ни на миллиметр. Но такие списки показательные и полезные для понимания игры.

Во-первых, их участники служат примером – есть в истории всего несколько десятков фанатиков, которые держались на пике формы десятилетиями. Во-вторых, длина перечня подчеркивает уникальность таких историй. Всего 29 человек сыграли более 1 000 матчей, а 44-летний англичанин Джейми Кьюретон может стать тридцатым в ближайшее время – на подходе к тысячному матчу, причем еще и забивает немало.

Но намного меньше, чем Ромарио, Роналду, Рауль, Анри и Ривалдо – гвардейцы, которые придумали более 400 мячей за карьеру. И форварды живучие попадаются, и защитники, и хавбеки, а вратарям сама позиция велела светиться на высоком уровне долго, с чем тот же Буффон справляется замечательно. Джанлуиджи – легенда футбола, но не думайте, что ему надоело. Итальянский голкипер горд и счастлив, что добрался до 903 матча в клубной карьере игроком высокого уровня.

Что примечательно, сразу 31 из списка в пятьдесят человек – мегазвезды футбола. Уровня Дзоффа, Ривалдо, Чеха, Фигу, Анри, Зеедорфа, Мальдини, Лэмпарда, Дзанетти, Хави, Касильяса или Буффона. Три десятка мастеров смогли, как и Джанлуиджи, сыграть более девяти сотен профессиональных матчей, не волоча ноги на низком уровне, а играя с высоко поднятой головой. Титаны, на плечах которых стоит мировой футбол!