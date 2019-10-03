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Мостовой: «„Зенит“ - молодцы»

03 октября 2019, 00:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Бывший игрок «Бенфики» Александр Мостовой прокомментировал поражение португальского клуба от «Зенита» в Лиге чемпионов.

Уверенная и заслуженная победа. Да, в концовке пропустили, но там такая фора была у «Зенита», вряд ли кто-то ждал, что «Бенфика» забьет еще несколько мячей.

«Зенит» - молодцы, там уже на первых минутах сумасшедший момент был. Португальцам не хватало агрессии. «Бенфика» несколько вальяжно держала мяч. «Зенит» прекрасно этим воспользовался. На протяжении всей игры чувствовалось, что питерцы могут забить больше. 

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Abordage
Abordage
03 октября в 07:06
Зенит супер-команда, это вам не с Брагой кувыркаться.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   363 / 797
03 октября в 01:06
Свиньи - тссс... Ваше мнение никому не интересно. Тренера найдите, сначала. Одинадцатого, за 10 лет. Да игру поставьте, чтобы хоть в лигу Европы попадать - потом, может быть, послушаем.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
03 октября в 01:00
По сути 1:1 а дальше кто во что горазд. Стыдно
Evilhuman
Evilhuman
   15 / 797
03 октября в 00:57
Кто бы спорил, конечно молодцы
Лакшери
Лакшери
   231 / 797
03 октября в 00:56
Очень жаль что в моменте с 4 голом был офсайд, там бы может и до отспартачивания дело дошло
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