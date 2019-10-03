Мостовой: «„Зенит“ - молодцы»

Бывший игрок «Бенфики» Александр Мостовой прокомментировал поражение португальского клуба от «Зенита» в Лиге чемпионов.

Уверенная и заслуженная победа. Да, в концовке пропустили, но там такая фора была у «Зенита», вряд ли кто-то ждал, что «Бенфика» забьет еще несколько мячей.

«Зенит» - молодцы, там уже на первых минутах сумасшедший момент был. Португальцам не хватало агрессии. «Бенфика» несколько вальяжно держала мяч. «Зенит» прекрасно этим воспользовался. На протяжении всей игры чувствовалось, что питерцы могут забить больше.