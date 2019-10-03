Семак: «Пропущенный мяч не выглядел неберущимся»

Наставник «Зенита» прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Конечно, мы рады сегодняшней победе. Считаю, её заслужили, игру показали хорошую, создавали моменты, в концовке потеряли немного концентрацию при стандартах, но выиграли заслуженно.

— Смольников был заменён. Что с ним, и почему вместо него вышел именно Осорио?

— Выход Осорио связан с выходом второго нападающего у «Бенфики». Они тоже перестроили игру. Нам надо было добавить игрока, который хорошо действует наверху. Что касается Смольникова, завтра ему предстоит обследование. Надеюсь, ничего страшного. При развороте у него возникла проблема с ребром. Надеюсь, ничего не сломано.

— Вас удивили состав и схема «Бенфики»?

— Предполагали что такое возможно.

— После жеребьёвки вы сказали, что группа ровная. А теперь «Зенит» лидер, пусть и по дополнительному показателю. Как теперь оцените ситуацию?

— Ничего не изменилось. Мы в игре — и это самое важное. Следующие матчи покажут насколько можем конкурировать с соперниками. «Лион» сегодня обыграл «Лейпциг». У кого-то чуть лучше положение, но в следующих турах такое может произойти с кем-то другим.

— «Зенит» вновь пропустил после удара издалека, как и в матче с «Локомотивом».

— С «Локомотивом» не могу сказать, что гол исключительно на совести Лунёва. Более активно мог сыграть Барриос. Но и вратарь мог выручать. Можно было вытащить. По сегодняшнему моменту ещё посмотрим. Надо встречать в таких ситуациях соперника более активно. Но и этот мяч не выглядел неберущимся.

— Что с Дзюбой, который долго лежал на газоне и корчился от боли?

— Сильный ушиб бедра. Надеюсь, ничего более серьёзного, и он сможет сыграть в следующем матче.

— Кто вам понравился из «Бенфики» настолько, что его можно было бы приобрести?

— Те кто нравятся, уже очень дорого стоят, и приобрести их невозможно. Там большое количество хороших игроков.