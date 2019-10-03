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Дзюба: «Парень из „Бенфики“ лося мне хорошенького зарядил. Я в шоке»

03 октября 2019, 01:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба дал комментарий после победы над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Прихрамываете. Как самочувствие?

— В первом тайме в конце коленом, как говорится в народе, лося хорошенького мне парень зарядил. Я в шоке. Лёдика вот набрал, буду восстанавливаться.

«Бенфика» очень хорошо играет с мячом. Мы прекрасно понимали, что она больше сильна дома, а здесь им просто нельзя дать развернуться, почувствовать себя как дома. Поэтому прессинг с первых минут, борьба на каждом участке поля. Всё это принесло свои плоды. Любые португальцы и испанцы не очень любят, когда играют с ними жёстко, в мяч, не дают принимать. Исполнители у них хорошие, но мы удачно забили в прессинге, ещё и автогол — вообще потрясающе. Всё в этот вечер складывалось в нашу пользу.

— Откуда такое преображение: с «Локомотивом» игра была не лучшая, а «Бенфику» раскатали просто?

— Много на это есть причин. Главный показатель — при падении уметь вставать, делать правильный анализ, правильные выводы после поражения. Плохой матч с «Локомотивом», а здесь всё по-другому. Во-первых, Лига чемпионов, конечно же, дома, огромное спасибо всем болельщикам, всем людям, которые пришли в этот поздний вечер и поддерживали нас, было круто. Вся эта домашняя атмосфера дорогого стоит.

— Насколько сенсация для вас, что «Лейпциг» проиграл?

— Не сенсация, но неожиданно, честно. Мы были уверены, что будет иначе. «Лейпциг» — фаворит нашей группы, очень сильная команда, для нас это шок, что они проиграли дома «Лиону». Сигнал был, что они, по-моему, проиграли «Шальке» в чемпионате, но я думал, что они уверенно «Лион» победят. В нашей группе всё сейчас только завертелось. Понятно, что решающими будут две игры с «Лейпцигом». Надо очки набирать там, потому что иначе будет тяжело.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   639 / 797
03 октября в 11:08
не только лося ,но и леща наверно отцепил
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 октября в 10:38
И в какое место португалец загнал тебе своего лося ,колись ???!!!! То-то все видели как после забитого гола ты как-то странно ковылял раздвинув ноги ! ))))))) Попал ,значит португалец ?! )))
Знатог
Знатог
   144 / 797
03 октября в 07:01
Дзюба сам лось.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
03 октября в 04:15
Португальцы играли грязновато.
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
03 октября в 02:44
Дзюбан в матче сделал своё дело, отработал на совесть.
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