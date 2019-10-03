Дзюба: «Парень из „Бенфики“ лося мне хорошенького зарядил. Я в шоке»

Нападающий «Зенита» дал комментарий после победы над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Прихрамываете. Как самочувствие?

— В первом тайме в конце коленом, как говорится в народе, лося хорошенького мне парень зарядил. Я в шоке. Лёдика вот набрал, буду восстанавливаться.

«Бенфика» очень хорошо играет с мячом. Мы прекрасно понимали, что она больше сильна дома, а здесь им просто нельзя дать развернуться, почувствовать себя как дома. Поэтому прессинг с первых минут, борьба на каждом участке поля. Всё это принесло свои плоды. Любые португальцы и испанцы не очень любят, когда играют с ними жёстко, в мяч, не дают принимать. Исполнители у них хорошие, но мы удачно забили в прессинге, ещё и автогол — вообще потрясающе. Всё в этот вечер складывалось в нашу пользу.

— Откуда такое преображение: с «Локомотивом» игра была не лучшая, а «Бенфику» раскатали просто?

— Много на это есть причин. Главный показатель — при падении уметь вставать, делать правильный анализ, правильные выводы после поражения. Плохой матч с «Локомотивом», а здесь всё по-другому. Во-первых, Лига чемпионов, конечно же, дома, огромное спасибо всем болельщикам, всем людям, которые пришли в этот поздний вечер и поддерживали нас, было круто. Вся эта домашняя атмосфера дорогого стоит.

— Насколько сенсация для вас, что «Лейпциг» проиграл?

— Не сенсация, но неожиданно, честно. Мы были уверены, что будет иначе. «Лейпциг» — фаворит нашей группы, очень сильная команда, для нас это шок, что они проиграли дома «Лиону». Сигнал был, что они, по-моему, проиграли «Шальке» в чемпионате, но я думал, что они уверенно «Лион» победят. В нашей группе всё сейчас только завертелось. Понятно, что решающими будут две игры с «Лейпцигом». Надо очки набирать там, потому что иначе будет тяжело.