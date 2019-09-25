Слуцкий: «Абрамович совершил революцию в футболе, повысив зарплаты игрокам»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире Fox Sport отметил вклад владельца «Челси» Романа Абрамовича в развитие футбола.
Абрамович совершил революцию в футболе. Все молодые игроки должны быть благодарны ему, так как он изменил футбольный мир и первым повысил зарплаты футболистам. А сейчас те же ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Сити» тоже так поступают, как и другие клубы. Но начал всё Абрамович.
Слуцкий также рассказал о периоде своей карьеры, когда ему пришлось совмещать работу в ЦСКА и сборной России.
- Когда о нас говорят без восторга!
- Когда о нас говорят без восторга!
всяким паредасам да забалотным платят по 6 млн это нормально???
всяким паредасам да забалотным платят по 6 млн это нормально???