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Слуцкий: «Абрамович совершил революцию в футболе, повысив зарплаты игрокам»

сегодня, 07:37

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире Fox Sport отметил вклад владельца «Челси» Романа Абрамовича в развитие футбола.

Абрамович совершил революцию в футболе. Все молодые игроки должны быть благодарны ему, так как он изменил футбольный мир и первым повысил зарплаты футболистам. А сейчас те же ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Сити» тоже так поступают, как и другие клубы. Но начал всё Абрамович.

Слуцкий также рассказал о периоде своей карьеры, когда ему пришлось совмещать работу в ЦСКА и сборной России.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   147 / 972
сегодня в 09:20
- Абрамович, как вы понимаете антисемитизм?
- Когда о нас говорят без восторга!
karnager
karnager
   317 / 972
сегодня в 09:19
Слуцкий в Челси метит. Пока уровень лизоблюдства N0
Армейская душа
Армейская душа
   38 / 972
сегодня в 09:14
А - так он революционер? Вон оно как )))
Anisovich
Anisovich
   53 / 972
сегодня в 09:11
Обокрав собственный народ.
Tostao
Tostao ответил 112910415
   147 / 972
сегодня в 09:09
вот к коку надо применить принцип революционной целесообразности !
.... и весь гнев пролетарской ненавести! ))
Tostao
Tostao ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   147 / 972
сегодня в 09:07
а зенит? всяким паредасам да забалотным платят по 6 млн это нормально???
Ну дык, они типа, тоже стремятся в элиту, ну хотя бы по баблу. По игре правда не совсем получается... ))
Знатог
Знатог
   190 / 972
сегодня в 08:39
кто бы ещё совершил революцию в экономике, повысив зарплаты на заводах.
VIPded
VIPded
   67 / 972
сегодня в 08:35
Рома - папик зряплат...
112910415
112910415
   61 / 972
сегодня в 07:58
вот к коку надо применить принцип революционной целесообразности !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 972
сегодня в 07:57
Вот кто виноват в зарвавшейся молодежи, получающей в 20 лет миллионы и в ... Никого не ставящие...
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   240 / 972
сегодня в 07:55
а зенит?
всяким паредасам да забалотным платят по 6 млн это нормально???
ДСА
ДСА
   169 / 972
сегодня в 07:52
Абрамович начал необоснованный рост зарплат
cska plus
cska plus
   13 / 972
сегодня в 07:42
Ворованным баблом можно и разбрасваться.
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