Слуцкий: «Абрамович совершил революцию в футболе, повысив зарплаты игрокам»

Главный тренер «Витесса» в эфире Fox Sport отметил вклад владельца «Челси» Романа Абрамовича в развитие футбола.

Абрамович совершил революцию в футболе. Все молодые игроки должны быть благодарны ему, так как он изменил футбольный мир и первым повысил зарплаты футболистам. А сейчас те же ПСЖ , «Барселона», «Манчестер Сити» тоже так поступают, как и другие клубы. Но начал всё Абрамович.