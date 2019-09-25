Головин – звезда необъяснимого «Монако»

сегодня, 12:31

В седьмом туре монегаски одержали первую победу, организованную лично хавбеком сборной России. О делах Александра – на «Соккер.ру».

За одного битого двух небитых дают

Гинер заявлял, что Слуцкий пошел на понижение, когда оказался в Англии в «Халл Сити», а потом в Голландии в «Витессе». Но ведь получает уникальный опыт! Головин тоже «на поражении». Избежал погрома от «Лудогорца», зато полтора года собирает поражения вместе с бывшими чемпионами Франции.

В прошлом сезоне спад «Монако» можно было хоть как-то объяснить – нагрузка в ЛЧ , смена тренера, ставка на физрука, коим оказался Анри. А вот неудачный старт с возвращенным к работе наставником Жардимом заставляет развести руками. В «Монако» сами не знают, почему они шесть туров не выигрывали.

Слимани, Бакайоко, Головин, Сеск, Бен Йеддер, Диас, Хенрикс и Адриен Силва, если их выпустить против того же ЦСКА , могут сыграть не хуже, чем «Лудогорец». Они даже двигаются нормально, команда бежит! Но при этом в «Монако» пережили разгромы от «Лиона» и «Метца», играли вничью с «Нимом» и «Стасбуром», проиграли дома «Марселю» со счетом 3:4, а потом не забили «Реймсу».

Наконец, случился домашний матч против «Ниццы», после которого не только тренер соперника Патрик Виейра нахвалил Александра.

Головин выбирается на пик формы

Российский хавбек был хорош и раньше, видит поле шикарно. Но так показательно не вытаскивал бедняг из «Монако» к победам. Головин открыл счет голам в первом тайме хлестким ударом левой новой, забил симпатичный мяч во втором, причем к тому времени соперник успел отыграться. Наконец, именно Головин отдал голевую передачу на Бен Йеддера, позволив спокойнее дышать в концовке, не опасаясь еще одной ничьей 2:2.

Не сказать, что «Монако» как команда сыграла плохо – уж точно лучше, чем «Ницца», но при этом победу обеспечил именно Головин. Дубль и голевая передача позволили выставить хавбеку невероятно высокие оценки – 9.8 из 10, а искренность, с которой команда праздновала голы Александра, подчеркивает – в «Монако» заждались, что кто-то возьмет инициативу на себя, и были рады, что нашелся герой.

Разумеется, хавбек может и должен расти дальше. Тот факт, что Головин играет рядом с чемпионом мира и Европы Сеском, обязательно скажется на его понимании футбола. Также понятно, что Слимани и Бен Йеддер – мощные нападающие, таким легко пасовать. Но теперь Александр приезжает в сборную, и сразу видно, что получает практику не в РПЛ . В «Монако» можно идти по пути Бернарду Силвы, ведь лидерская позиция не занята, а Головин прибавляет.

Если Жардим и напарники Александра будут допускать меньше ошибок в ближайших турах, то в сборную Головин приедет в хорошем настроении. Даже в отличном, если середняки «Брест» и «Монпелье» не огорчат монегасков. От Головина будут ждать умных передач, и поскольку по пасам под удары он в команде второй после Слимани (2.2 паса против 2.3 за матч) – дождутся.

Выбрал стратегически верный путь

В прошлом сезоне критика Головина удивляла язвительностью. Александру тогда было 22 года, вся карьера впереди, а его уничтожали в комментариях, словно предал Родину на поле битвы под Москвой. Это очень молодой футболист из страны, где 99 % талантов – без опыта западных футбольных школ. Не повезло с состоянием новой команды, а если бы оказался на месте Бентанкура в «Ювентусе» - мог бы провести сезон в основе и стать чемпионом Италии.

Раньше думали, что Головину не повезло, что разминулся с Турином, но эта позиция может быть ошибочной. Ведь сейчас бы сидел рядом с Джаном, Рабьо, Рэмзи и Бентанкуром в глубоком запасе под основной тройкой нового тренера Сарри. Хедира, Пьянич и Матюиди - большие звезды, тут два чемпиона мира и многолетний диспетчер клубов Лиги 1 и Серии А. С другой стороны, сам Головин в будущем может пройти путь того же Миралема. В 23 года у боснийца в «Роме» статистика была не лучше, чем у Александра.

Не стоит ставить крест на молодых российских игроках из-за того, что они - дети лимита в РПЛ . Можно недооценивать Чалова, хотя это интересный форвард, скрытный и неприятный для защитников. Можно не считать братьев Миранчуков талантливыми – хотя зря, тот же Головин не сомневается, что в Лиге 1 оба заиграли бы. Но именно эти ребята – будущее российского футбола. У каждого будут ужасные отрезки, как сейчас у вратаря Сафонова, ведь пропускает пачками, даже когда не виноват сам.

Но это футбол, тут без поражений не бывает. И без реакции на оные не растут чемпионы. Головин демонстрирует взрослое поведение – не стал паниковать и бежать из «Монако», неплохо готов физически, всегда хорошо соображал и ему наконец повезло. Александр растет, и это хорошая новость для сборной России. Легионеров немного, но Головин и Черышев могут стать полезным дополнением к футболистам из РПЛ , ведь оба набирают форму в новом сезоне.

Должен выручать и сборную России

Хавбеки Александр и Денис не самые везучие в мире, зато трудиться умеют и играют в топ-5, где уровень футбола точно выше, чем в РПЛ . Головин может сыграть достаточно удачных матчей за «Монако» - даже в тех, что проигрывали, нередко был заметным, чтобы заявить о себе. А дальше посмотрим, ведь в Монте-Карло не тюрьма для футболистов, отпускали ключевых игроков в другие клубы и лиги. Александр сделал первый важный шаг. Пожалеем ему дальнейших успехов, ведь Головин – первый из своего поколения, кто уехал в топ-5, но вряд ли будет последним.

А пока французы благодарят Александра с московским акцентом – «Spasiba». Хавбек сборной России в отличной форме, ведь перехватывает чужие передачи, первым в команде читает игру, смело бьет по воротам, не мажет из верных позиций, хотя играет в центре полузащиты, не чисто на фланге – довольно глубоко, чтобы быть как Эриксен или Пьянич по позиции и задачам. Для «Монако» победа над «Ниццей» может стать психологически переломной, если соберут еще парочку побед после этого.

Состав у команды нормальный, Жардим не разучился тренировать, но не хватало человека, который сделал бы все верно на сто процентов. Теперь такой нашелся, молодой российский хавбек впервые обратил на себя внимание во всей Франции, даже попал в тренды поиска, ведь вчера было мало матчей Лиги 1, многие смотрели игру «Монако». Надеемся, продолжит в том же духе, ведь скоро важные матчи против Шотландии и Кипра. Головин в шикарной форме нужен и «Монако», и сборной России.

И самому себе нужен, поскольку по мысли это один из самых сильных российских футболистов последнего десятилетия. Плохо, когда такие ребята не реализуют свой потенциал. Если Александр будет смелее в завершении атак, если сможет обуздать свой нрав, не нарываясь на глупые карточки, если у «Монако» пойдет игра, согласно классу их состава, то этот успех будет далеко не последним в сезоне. Головин планомерно работал, а теперь видите результат – дубль и ассист в очень важной для «Монако» игре.