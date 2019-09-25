Российский вратарь Злобин отстоял на ноль в дебюте за основу «Бенфики»

Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин в матче 1-го тура Кубка португальской лиги вышел в стартовом составе команды и отстоял весь матч на ноль. Эта игра стала первой для россиянина в составе основной команды «Бенфики».
Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.
Напомним, что Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» футболист попал из московского ЦСКА в 2015 году. В сезоне-2018/19 Злобин был основным вратарем «Бенфики-Б». За дубль лиссабонцев российский голкипер провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.
Ранее в матче 6-го тура португальской Примейры «Бенфика» обыграла «Морейренсе».