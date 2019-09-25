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Российский вратарь Злобин отстоял на ноль в дебюте за основу «Бенфики»

вчера, 23:19

Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин в матче 1-го тура Кубка португальской лиги вышел в стартовом составе команды и отстоял весь матч на ноль. Эта игра стала первой для россиянина в составе основной команды «Бенфики».

Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.

Напомним, что Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» футболист попал из московского ЦСКА в 2015 году. В сезоне-2018/19 Злобин был основным вратарем «Бенфики-Б». За дубль лиссабонцев российский голкипер провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.

Ранее в матче 6-го тура португальской Примейры «Бенфика» обыграла «Морейренсе».

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ошалевший
ошалевший
   254 / 973
сегодня в 00:09
будущий рекодсмен подрастает
Физручини
Физручини
   328 / 973
вчера в 23:57
отыграл
drug01
drug01
   174 / 973
вчера в 23:32
Наша школа вратарей самая лучшая !!!!!!
VIPded
VIPded
   61 / 973
вчера в 23:27
Молодчага. Школа ЦСКА.
dino-hsv
dino-hsv
   96 / 973
вчера в 23:25
"Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0" - остоять-то остоял, но надо было и забить, а то грустно как-то...
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