Российский вратарь Злобин отстоял на ноль в дебюте за основу «Бенфики»

вчера, 23:19

Российский голкипер «Бенфики» в матче 1-го тура Кубка португальской лиги вышел в стартовом составе команды и отстоял весь матч на ноль. Эта игра стала первой для россиянина в составе основной команды «Бенфики».



Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.