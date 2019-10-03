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Варламов рассказал, как Карпин настраивал сборную России

вчера, 18:44

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов вспомнил знаменитую победу сборной России на «Стад де Франс» в 1999 году (3:2).

Нам повезло, что у них в домашней игре Зидана не было. В московском матче был момент: Зидан делает два коронных переступа, прокидывает мяч мимо Онопко, пластично оббегает Виктора, а я, вместо того чтобы страховать его, стою и любуюсь действиями француза. Зидан выскакивает на Овчинникова, проходит его на протыке – пенальти. А я думаю: «Блин, какой шедевр сотворил!» Понимал, что ошибся, получил потом нагоняй, но тогда смотрел на него, как мышь на сыр.

Перед ответной игрой накачек не было. Романцев сказал: «У нас есть шанс сотворить чудо и сделать историю». Этого было достаточно. Больше запомнились слова Карпина в жестяной «гармошке» перед полем. Французы по ней лупили, что-то кричали. И тут Валера оборачивается, смотрит на них и громко говорит нам: «Порвём лягушатников. Не ссыте, пацаны!

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини признался, что сетку ЧМ-1998 составляли с выгодой для сборной Франции. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   311 / 991
вчера в 20:55
Карпин может настроить
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   258 / 991
вчера в 20:00
Жаль что Карпина уже не было в сборной в Лиссабоне в 2004-м - там "не ссыте пацаны" очень пригодилось бы.
d_fincher
d_fincher
   52 / 991
вчера в 19:52
Матч был ого-го. Тренр Спартака Романцев, бывший игрок Спартака Карпин, болельщик Спартака Панов...

...и все наши пацаны.
mihaluch
mihaluch
   113 / 991
вчера в 19:03
Главное вовремя сказать не ссы и игра пойдёт.
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   760 / 991
вчера в 18:57
Суперский был матч...Бернар Лама 3 шарика из своих ворот вытаскивал. Наши играли от души и с Богом в сердце.
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