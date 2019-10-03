Кириченко: «ЦСКА ждет сложный матч»

Бывший футболист ЦСКА рассуждает о предстоящем матче второго тура группового раунда Лиги Европы между московским клубом и «Эспаньолом».

Учитывая результат первого матча в Болгарии с «Лудогорцем», армейцам нужно выигрывать в сегодняшнем матче. Сегодня игра для армейцев домашняя: на своем стадионе, при своих болельщиках.