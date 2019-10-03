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Кириченко: «ЦСКА ждет сложный матч»

вчера, 19:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко рассуждает о предстоящем матче второго тура группового раунда Лиги Европы между московским клубом и «Эспаньолом»

Учитывая результат первого матча в Болгарии с «Лудогорцем», армейцам нужно выигрывать в сегодняшнем матче. Сегодня игра для армейцев домашняя: на своем стадионе, при своих болельщиках.

Конечно, ЦСКА дома играет достаточно неплохо в этом сезоне и показывает стабильную игру, провалов практически у команды Ганчаренко нет. Но «Эспаньол» — непростая команда, поэтому обыграть испанцев будет сложно сегодня.

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Все комментарии
drug01
drug01
   114 / 991
вчера в 19:57
Удачи!!!
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 19:55
Мы готовы!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   43 / 991
вчера в 19:44
В ЛЕ слабых команд нет, согласен, что нужна только победа.
Удачи ребятам.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   412 / 991
вчера в 19:33
Я думаю ЦСКА дома должна победить
beefs
beefs
   253 / 991
вчера в 19:23
В ЕвроКубках все матчи такие
Sergey Z
Sergey Z
   221 / 991
вчера в 19:22
Дмитрий абсолютно прав! Армейцам удачи!!!
Василий 50
Василий 50
   554 / 991
вчера в 19:17
Это понятно и без него.
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