Кириченко: «ЦСКА ждет сложный матч»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко рассуждает о предстоящем матче второго тура группового раунда Лиги Европы между московским клубом и «Эспаньолом».
Учитывая результат первого матча в Болгарии с «Лудогорцем», армейцам нужно выигрывать в сегодняшнем матче. Сегодня игра для армейцев домашняя: на своем стадионе, при своих болельщиках.
Конечно, ЦСКА дома играет достаточно неплохо в этом сезоне и показывает стабильную игру, провалов практически у команды Ганчаренко нет. Но «Эспаньол» — непростая команда, поэтому обыграть испанцев будет сложно сегодня.
Удачи ребятам.
Удачи ребятам.