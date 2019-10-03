«Арсенал» разгромил «Стандард»

«Арсенал» дома обыграл «Стандард» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Стандард» 4:0 (3:0)
Голы: Габриэл Мартинелли 13, Габриэл Мартинелли 16, Уиллок 22, Себальос 57
«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Тирни, Лукас Торрейра, Себальос, Мэйтленд-Найлз (Пепе 66), Уиллок (Гендузи 74), Нельсон (Обамеянг 79), Габриэл Мартинелли
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Стандард»: Милинкович-Савич, Войвода, Ванхёсден, Лайфис, Гавори, Больевич (Карсела-Гонсалес 58), Бастьен, Цимирот, М'Поку, Лестьенн (Амалла 79), Эмонд (Авенатти 73)
Главный тренер: Прюдомм Мишель.
Предупреждения: М'Поку 41, Войвода 86, Бельерин 86
В прошлом туре «канониры» разгромили «Айнтрахт».
Вот что бывает, когда Торрейра дирижирует в центре, и нет никаких Хнак. Но, боюсь, выход Торрейры сейчас, наоборот, значит то, что Эмери дорожит албанским мериносом.
Мартинелли один мог пятерку класть. Парень просто топарь)
Из основы хуже всего сыграл Найлз (ниочем), Себа - много потерь, но к концу стал полезным, Пепе картины не испортил.
Вот что бывает, когда Торрейра дирижирует в центре, и нет никаких Хнак. Но, боюсь, выход Торрейры сейчас, наоборот, значит то, что Эмери дорожит албанским мериносом.
Мартинелли один мог пятерку класть. Парень просто топарь)
Из основы хуже всего сыграл Найлз (ниочем), Себа - много потерь, но к концу стал полезным, Пепе картины не испортил.