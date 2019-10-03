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«Арсенал» разгромил «Стандард»

вчера, 23:48
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«Арсенал» дома обыграл «Стандард» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Стандард» 4:0 (3:0)
Голы: Габриэл Мартинелли 13, Габриэл Мартинелли 16, Уиллок 22, Себальос 57

«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Тирни, Лукас Торрейра, Себальос, Мэйтленд-Найлз (Пепе 66), Уиллок (Гендузи 74), Нельсон (Обамеянг 79), Габриэл Мартинелли
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Стандард»: Милинкович-Савич, Войвода, Ванхёсден, Лайфис, Гавори, Больевич (Карсела-Гонсалес 58), Бастьен, Цимирот, М'Поку, Лестьенн (Амалла 79), Эмонд (Авенатти 73)
Главный тренер: Прюдомм Мишель.

Предупреждения: М'Поку 41, Войвода 86, Бельерин 86

В прошлом туре «канониры» разгромили «Айнтрахт».

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Все комментарии
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
   537 / 991
сегодня в 00:39
Это всего лишь Стандард!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   155 / 991
сегодня в 00:34
Групповой раунд ЛЕ для Арсенала это легкая прогулка пора нормально играть в чемпионате чтобы вернуться наконец то в ЛЧ но тогда нужно нормального тренера найти
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 991
сегодня в 00:34
Правый фланг был плох, Бельерин и Найлз худшие игроки и по рейтингу, и по количеству потерь.
Объективное мнение
Объективное мнение
   715 / 991
сегодня в 00:19
Мустафи хорош
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 991
вчера в 23:56
И, главное - три игры не пропускаем с Мустафи) Стена)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
   5 / 991
вчера в 23:54
Очень круто! Впервые наблюдал за игрой Тирни и Мартинелли. Жду их в основе как можно скорее!
Главное, видел, как Торрейра дирижировал игрой... Это вам не Ржака/Хнака/Днака.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
   5 / 991
вчера в 23:53
Очень круто! Впервые наблюдал за игрой Тирни и Мартинелли. Жду их в основе как можно скорее!
Тирни сдох к 80й минуте, начал терять мячи, по физе не готов еще, Мартинелли и в предсезонке забивал постоянно, а не только сейчас (я смотрел), но Эмери его все не хочет выпускать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 991
вчера в 23:52
Просто вынос тела был. Должны были десять забивать.

Вот что бывает, когда Торрейра дирижирует в центре, и нет никаких Хнак. Но, боюсь, выход Торрейры сейчас, наоборот, значит то, что Эмери дорожит албанским мериносом.

Мартинелли один мог пятерку класть. Парень просто топарь)

Из основы хуже всего сыграл Найлз (ниочем), Себа - много потерь, но к концу стал полезным, Пепе картины не испортил.
mphuZ
mphuZ
   768 / 991
вчера в 23:52
Очень круто! Впервые наблюдал за игрой Тирни и Мартинелли. Жду их в основе как можно скорее!
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