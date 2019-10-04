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Мельгарехо: «Едем в Краснодар только за победой. Ничья нас не устраивает»

сегодня, 03:25
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак06.10.2019 в 19:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо дал комментарий в преддверии выездного матча с «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ.

Ситуация в команде сейчас непростая. Уже которую игру не можем одержать победу. Но, тем не менее, продолжаем работать, тренироваться, делать всё от нас зависящее для того, чтобы добиться результата.

«Краснодар» для «Спартака» принципиальный соперник. Непросто нам будет в этой игре. «Краснодар» сейчас на ходу. Но мы едем только за победой – даже ничья нас не устраивает. Нужно сделать всё возможное, чтобы вырвать три очка.

Я продолжаю тренироваться. Всегда готов помочь команде. Что касается прошлой игры – впервые с начала этого чемпионата я сыграл продолжительный отрезок. Индивидуально всё было здорово: я забил гол, но не было результата по итогу матча. Надеюсь, в дальнейшем ещё будет шанс помочь команде и исправить эту непростую ситуацию.

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Все комментарии
cadmiy
cadmiy
   293 / 1009
сегодня в 13:38
Едете с девятого места опуститься на десятое.
Nikola45
Nikola45
   36 / 1009
сегодня в 13:01
Интересно сколько Федун отстегнет? ))
galem72
galem72
   150 / 1009
сегодня в 11:48
Не думаю, что обыграют коров, но очень хочется посмотреть на игру Спартака без Конона.
mangoх12
mangoх12
   20 / 1009
сегодня в 11:36
Хана быкам ))))
ДСА
ДСА
   154 / 1009
сегодня в 08:46
Краснодар сейчас не обыгрывает только ленивый.
11-и метровый
11-и метровый
   416 / 1009
сегодня в 08:34
Пора застроить кубанский филиал.
Petergoff
Petergoff
   250 / 1009
сегодня в 06:50
Мне то же нужен миллиард,миллион не устраивает))))
ArgonS
ArgonS
   418 / 1009
сегодня в 04:54
Встретятся два днища нашего футбола, в котором одно купит матч у другого.
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