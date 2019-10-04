Мельгарехо: «Едем в Краснодар только за победой. Ничья нас не устраивает»

Полузащитник «Спартака» дал комментарий в преддверии выездного матча с «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ .

Ситуация в команде сейчас непростая. Уже которую игру не можем одержать победу. Но, тем не менее, продолжаем работать, тренироваться, делать всё от нас зависящее для того, чтобы добиться результата.

«Краснодар» для «Спартака» принципиальный соперник. Непросто нам будет в этой игре. «Краснодар» сейчас на ходу. Но мы едем только за победой – даже ничья нас не устраивает. Нужно сделать всё возможное, чтобы вырвать три очка.

Я продолжаю тренироваться. Всегда готов помочь команде. Что касается прошлой игры – впервые с начала этого чемпионата я сыграл продолжительный отрезок. Индивидуально всё было здорово: я забил гол, но не было результата по итогу матча. Надеюсь, в дальнейшем ещё будет шанс помочь команде и исправить эту непростую ситуацию.