Назаров о чемпионстве «Спартака»: «Каррера тут практически ни при чём»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров высказался на тему любви болельщиков «красно-белых» к бывшему главному тренеру команды .

Я понимаю тех людей, которые в массе своей пришли [болеть за команду] в конце сумасшедших ежегодных побед «Спартака», застав последние одно-два чемпионства. И они пошли молодыми, 16-летними за «Спартаком», за победителем, стали такими, в хорошем смысле, глорами. И вдруг приходит красавец синеглазый, и так хорошо их облизывает, и так хорошо с прессой разговаривает. Более того, команда становится чемпионом. Ну надо быть преступником, чтобы не обожать его пожизненно.

Так сложилось, и убедить их в том, что он ни при чём в этом чемпионстве, то есть при чём, но на немножко, невозможно. Это любовь.

Тренер по обороне, Господи ты боже мой. Стали пропускать больше. Самый яркий пример – игра в августе с «Локомотивом». Чемпион «Спартак» играет против «Локомотива». Первый тайм – 2:0. Мы ведём 2:0, всё в порядке! Самедов падает или ныряет, не знаю, и мы в меньшинстве. Тут же перерыв. Тренер должен собрать всех в раздевалке и сказать: «Ребята, мы в меньшинстве, мы ведём 2:0, мы чемпионы – играем по плану Б. Как играть в меньшинстве, мы же договаривались… Как не договаривались? Ой, ё-мае. Ну ребята, как-то это… Потом пиццы поедим!» Не было этого плана у человека, и мы горим 4:3. В итоговой таблице чемпионата отнимите эти три очка от «Локомотива», прибавьте их «Спартаку», и «Спартак» второй год подряд чемпион, при всех тех провалах, которые были дальше.