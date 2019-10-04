ГлавнаяНовости

Назаров о чемпионстве «Спартака»: «Каррера тут практически ни при чём»

сегодня, 03:15

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров высказался на тему любви болельщиков «красно-белых» к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

Я понимаю тех людей, которые в массе своей пришли [болеть за команду] в конце сумасшедших ежегодных побед «Спартака», застав последние одно-два чемпионства. И они пошли молодыми, 16-летними за «Спартаком», за победителем, стали такими, в хорошем смысле, глорами. И вдруг приходит красавец синеглазый, и так хорошо их облизывает, и так хорошо с прессой разговаривает. Более того, команда становится чемпионом. Ну надо быть преступником, чтобы не обожать его пожизненно.

Так сложилось, и убедить их в том, что он ни при чём в этом чемпионстве, то есть при чём, но на немножко, невозможно. Это любовь.

Тренер по обороне, Господи ты боже мой. Стали пропускать больше. Самый яркий пример – игра в августе с «Локомотивом». Чемпион «Спартак» играет против «Локомотива». Первый тайм – 2:0. Мы ведём 2:0, всё в порядке! Самедов падает или ныряет, не знаю, и мы в меньшинстве. Тут же перерыв. Тренер должен собрать всех в раздевалке и сказать: «Ребята, мы в меньшинстве, мы ведём 2:0, мы чемпионы – играем по плану Б. Как играть в меньшинстве, мы же договаривались… Как не договаривались? Ой, ё-мае. Ну ребята, как-то это… Потом пиццы поедим!» Не было этого плана у человека, и мы горим 4:3. В итоговой таблице чемпионата отнимите эти три очка от «Локомотива», прибавьте их «Спартаку», и «Спартак» второй год подряд чемпион, при всех тех провалах, которые были дальше.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд недавно заявил, что московскому клубу необходимо вернуть Карреру на пост главного тренера.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Уткин: «„Эспаньол“ сделал ЦСКА как бык овцу»
Сегодня, 08:43 Комментарии38
Кирьяков: «После отставки Кононова давление на „Спартак“ должно снизиться»
Сегодня, 05:02 Комментарии10
Караваев: «У „Зенита“ нет никаких проблем с графиком. Никто не жалуется»
Сегодня, 04:32 Комментарии15
Бубнов: «Клубы, идущие в хвосте в Ла Лиге, уверенно обыграли лидеров РПЛ»
Сегодня, 04:12 Комментарии34
Ари: «В матче со „Спартаком“ мы должны показать другой футбол»
Сегодня, 03:57 Комментарии7
Пуцко: «Думаю, из „Уфы“ тяжело попасть в сборную России»
Сегодня, 03:45 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom ответил spartach n1
   94 / 1005
сегодня в 13:51
Лицедей возомнивший себя оракулом,таких болельщиков и врагов не надо !
А если это последняя и единственная в жизни любовь? У Вас,spartach n1, я заметил, порой бывает прекрасный юмор в стиле Ильфа и Петрова. Будьте снисходительны к слабостям "лицедеев". Они тоже болельщики!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   52 / 1005
сегодня в 13:44
Даааа.... Если бы, та кобы... 😁.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 13:30
а,кто же причём,федун чтоли?))
Супервайзер
Супервайзер ответил Красно Синий воин
   110 / 1005
сегодня в 13:19
«Ну что ещё должно случиться, Какие нам нужны примеры, Чтобы понять, что гусь — не птица, А наше счастье — не Каррера?. С ним нет полёта и простора, Одна украденная радость, И сколько нужно нам позора, Чтоб исчерпалась благодарность? Мы можем и терпеть, и злиться, Всё с гуся, как вода, стекает, И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает!» — сказал Назаров.
ЦСКА- не птица,
К ней рифма не ложится)).
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   66 / 1005
сегодня в 13:11
Назаров типичный спартач, бредит во сне и на яву
STVA 1
STVA 1
   105 / 1005
сегодня в 13:10
Вроде взрослый человек! Повар)))
Т34
Т34 ответил Сп62
   18 / 1005
сегодня в 13:08
Ты совсем зелёный болельщик, а обсуждаешь заслуженных людей. Повзрослеешь, может и поймёшь.
Это точно, мне 70-летнему пацану повзрослеть не мешает. Я согласен лет так 30-35 взрослеть. А вот болеть ты поздно начал за "Спартак", наверное долго выбирал за кого топить. Я вот с первого класса, и уже занимался футболом в ДСЮШ ВСО "Спартак". Так, что ты на четыре года отстал от меня.
Супервайзер
Супервайзер ответил Сп62
   110 / 1005
сегодня в 13:01
Болею за Спартак с1962, с девятого класса. Пережил и переживаю сейчас все радости трудности любимой команды. Понимаю молодых болельщиков и поддерживаю ветеранов. Хочу подчеркнуть, что каждый может высказывать своё мнение, но закрывать кому либо рот это безнравственно.
Я болею за Спартак с 1958 года, когда папа взял меня, пятилетнего малыша, на стадион Динамо смотреть игру Спартака с динамиками.))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   266 / 1005
сегодня в 13:00
«Ну что ещё должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь — не птица,
А наше счастье — не Каррера?.
С ним нет полёта и простора,
Одна украденная радость,
И сколько нужно нам позора,
Чтоб исчерпалась благодарность?
Мы можем и терпеть, и злиться,
Всё с гуся, как вода, стекает,
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает!» — сказал Назаров.
Superman.
Superman.
сегодня в 12:58
не вью, а днище
Супервайзер
Супервайзер ответил Сп62
   110 / 1005
сегодня в 12:55
Хочу посоветовать защитникам Карреры внимательно посмотреть ещё раз на составы команды в последних 4-5 матчах перед отставкой тренера. Такие шарахания при определении состава может делать даже не физрук, а ученик физрука в 5-ом классе. Именно здесь была заложена мина, поразившая в дальнешем команду.
Состав, несомненно, имеет большое значение, но главное все-таки настрой.
Иначе третьесортные команды не выигрывали бы у лидеров.
Конкуренция нужна. Каждый должен получить шанс проявить себя на тренировках и во время официальных игр.
Кононов же, например, был зациклен на своем любимчике- Мирзове. Результат? Провальные показатели.
mat73
mat73
   271 / 1005
сегодня в 12:53
Чтото Назаров никак не успокоится. С его подачи в принципе и началась травля Карреры и возвеличивание Глушакова, тем самым и мутня в команде, а он все "песни свои поет"..
Супервайзер
Супервайзер ответил BP
   110 / 1005
сегодня в 12:50
Николай, точнее трудно сказать. У Кононова не только плана А не было, а и характера как такового, чтобы приходить в такую команду.
Борис, хуже Кононова для Спартака может быть только Кононов.
Мямля просто не имеет права возглавлять самый популярный клуб России.
Сп62
Сп62
   90 / 1005
сегодня в 12:48
Хочу посоветовать защитникам Карреры внимательно посмотреть ещё раз на составы команды в последних 4-5 матчах перед отставкой тренера. Такие шарахания при определении состава может делать даже не физрук, а ученик физрука в 5-ом классе. Именно здесь была заложена мина, поразившая в дальнешем команду.
311
311
   95 / 1005
сегодня в 12:43
Повар подкинул тухлятинки свиньям!)
BP
BP ответил Супервайзер
   814 / 1005
сегодня в 12:39
У Карреры не было плана Б? У Кононова и плана А не было. Играли кто во что горазд. Но не будем заострять внимания на Назарове, Боярский гораздо больше ахинеи наговорил.
Николай, точнее трудно сказать. У Кононова не только плана А не было, а и характера как такового, чтобы приходить в такую команду.
Ruslik1982
Ruslik1982
   64 / 1005
сегодня в 12:35
ждем Моуринье у руля Спартака
Igrov
Igrov
   624 / 1005
сегодня в 12:35
A tutti! Avanti! Massimo Carrera!
Супервайзер
Супервайзер
   110 / 1005
сегодня в 12:31
У Карреры не было плана Б? У Кононова и плана А не было. Играли кто во что горазд.
Но не будем заострять внимания на Назарове, Боярский гораздо больше ахинеи наговорил.
spartach n1
spartach n1
   3 / 1005
сегодня в 12:29
Лицедей возомнивший себя оракулом,таких болельщиков и врагов не надо !
альсато
альсато
   594 / 1005
сегодня в 12:29
Капец! Самедов украл чемпионство у Спартака!))))))
Борис Ивашкович
Борис Ивашкович
   797 / 1005
сегодня в 12:23
Тогда выход один - сбацал паяц Назаров под гитарку, пришедшее на ум словоблудие, и о чудо! Спартак стал чемпионом)))
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   304 / 1005
сегодня в 12:23
Прочитал первый абзац, больше читать не смог. Сплошная лабуда, лабудище.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   134 / 1005
сегодня в 12:22
Артист туплват в футболе.В России футбол дворовый,зачем о них вообще говорит уже артисты лезут.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   60 / 1005
сегодня в 12:20
Взлеты и падения проходят все команды. Не миновала сия чаша и Спартак. Ждем скорейшего выздоровления.
juvenale
juvenale
   28 / 1005
сегодня в 12:19
ну этот клоун какую-то дичь несет....заслуга Карреры в чемпионстве где-то 90 процентов
Сп62
Сп62
   90 / 1005
сегодня в 12:13
Болею за Спартак с1962, с девятого класса. Пережил и переживаю сейчас все радости трудности любимой команды. Понимаю молодых болельщиков и поддерживаю ветеранов. Хочу подчеркнуть, что каждый может высказывать своё мнение, но закрывать кому либо рот это безнравственно.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   160 / 1005
сегодня в 12:07
    steelhead
    steelhead
       254 / 1005
    сегодня в 12:07
    Хм. По моему, этот артист - просто недалекий 7вон.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 1005
    сегодня в 12:04
    Повар в курсе, что главное 'причем"- это юбилей Симоняна...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100