Назаров о чемпионстве «Спартака»: «Каррера тут практически ни при чём»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров высказался на тему любви болельщиков «красно-белых» к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.
Я понимаю тех людей, которые в массе своей пришли [болеть за команду] в конце сумасшедших ежегодных побед «Спартака», застав последние одно-два чемпионства. И они пошли молодыми, 16-летними за «Спартаком», за победителем, стали такими, в хорошем смысле, глорами. И вдруг приходит красавец синеглазый, и так хорошо их облизывает, и так хорошо с прессой разговаривает. Более того, команда становится чемпионом. Ну надо быть преступником, чтобы не обожать его пожизненно.
Так сложилось, и убедить их в том, что он ни при чём в этом чемпионстве, то есть при чём, но на немножко, невозможно. Это любовь.
Тренер по обороне, Господи ты боже мой. Стали пропускать больше. Самый яркий пример – игра в августе с «Локомотивом». Чемпион «Спартак» играет против «Локомотива». Первый тайм – 2:0. Мы ведём 2:0, всё в порядке! Самедов падает или ныряет, не знаю, и мы в меньшинстве. Тут же перерыв. Тренер должен собрать всех в раздевалке и сказать: «Ребята, мы в меньшинстве, мы ведём 2:0, мы чемпионы – играем по плану Б. Как играть в меньшинстве, мы же договаривались… Как не договаривались? Ой, ё-мае. Ну ребята, как-то это… Потом пиццы поедим!» Не было этого плана у человека, и мы горим 4:3. В итоговой таблице чемпионата отнимите эти три очка от «Локомотива», прибавьте их «Спартаку», и «Спартак» второй год подряд чемпион, при всех тех провалах, которые были дальше.
Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд недавно заявил, что московскому клубу необходимо вернуть Карреру на пост главного тренера.
К ней рифма не ложится)).
К ней рифма не ложится)).
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь — не птица,
А наше счастье — не Каррера?.
С ним нет полёта и простора,
Одна украденная радость,
И сколько нужно нам позора,
Чтоб исчерпалась благодарность?
Мы можем и терпеть, и злиться,
Всё с гуся, как вода, стекает,
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает!» — сказал Назаров.
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь — не птица,
А наше счастье — не Каррера?.
С ним нет полёта и простора,
Одна украденная радость,
И сколько нужно нам позора,
Чтоб исчерпалась благодарность?
Мы можем и терпеть, и злиться,
Всё с гуся, как вода, стекает,
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает!» — сказал Назаров.
Иначе третьесортные команды не выигрывали бы у лидеров.
Конкуренция нужна. Каждый должен получить шанс проявить себя на тренировках и во время официальных игр.
Кононов же, например, был зациклен на своем любимчике- Мирзове. Результат? Провальные показатели.
Иначе третьесортные команды не выигрывали бы у лидеров.
Конкуренция нужна. Каждый должен получить шанс проявить себя на тренировках и во время официальных игр.
Кононов же, например, был зациклен на своем любимчике- Мирзове. Результат? Провальные показатели.
Мямля просто не имеет права возглавлять самый популярный клуб России.
Мямля просто не имеет права возглавлять самый популярный клуб России.
Но не будем заострять внимания на Назарове, Боярский гораздо больше ахинеи наговорил.
Но не будем заострять внимания на Назарове, Боярский гораздо больше ахинеи наговорил.