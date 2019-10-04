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Ари: «Все игроки „Краснодара“ виноваты в поражении от „Хетафе“»

сегодня, 02:40
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Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал поражение от «Хетафе» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

— Я расстроен. Почему? Не выиграли. Мы начинали матч с концентрацией, контролировали мяч, как говорил тренер на этой неделе. Но «Хетафе» нам забил. Второй тайм мы провели лучше. Только нельзя было пропускать ещё, отыграться не получилось.

— Тренер сказал, что «Краснодару» не хватало плеймейкера. Согласны?

— Да, непонятно, что случилось на поле. Все футболисты виноваты. Нужно забыть эту игру, впереди «Спартак».

— Тренер также говорил, что вы не можете играть 2 раза в неделю, у вас ограничения. Берг устал, в Лиге Европы не получается хорошо выступать. Может, стоит сконцентрироваться на чемпионате России, а в Лиге Европы играть молодёжью?

— Как все знают, когда я получал травмы, я проводил 3 матча в неделю, и каждый — по 90 минут. Сейчас надо быть аккуратным. Уже вторую игру в Лиге Европы я начинаю в запасе. После 45 минут я уже очень хочу на поле помочь команде, но, несмотря на мой гол, уже было поздно. Не буду говорить о футболистах, команде. Вы видели, что случилось, и это постоянно.

Сейчас Лига Европы для нас складывается тяжело. Но нам нужна уверенность. Ближайший матч надо выиграть и идти дальше.

— В первом тайме с «Хетафе» команда была медленной. Что тренер сказал в перерыве? Почему так сильно изменилась игра «Краснодара»?

— Так происходит не в первый раз. Мы разберём все моменты, поймём, что к ним привело. И посмотрим в воскресенье.

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Все комментарии
ArgonS
ArgonS
сегодня в 13:34
Нужно извиняться после каждого матча перед болельщиками спартака, коли своих нет.
denis2825
denis2825
сегодня в 08:33
Да, в этом сезоне Краснодар плох в ЕК, наверное еще от Олимпиакоса не отойдут
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:34
В "Краснодаре" нет тренера.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:37
Пора уже серьезно штрафовать игроков.
fczp14
fczp14
сегодня в 05:09
Теперь только Зенит буду смотреть в еврокубках. Эти и дальше будут 41-ся тухляки
Aдреналин
Aдреналин
сегодня в 05:00
Еврокубки не по плечу Краснодару.
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