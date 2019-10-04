Пуцко: «Эмери не нашёл общий язык с лидерами „Спартака“»

Защитник «Уфы» поделился впечатлениями от периода выступлений за «Спартак» в 2012 году, когда командой руководил нынешний наставник лондонского «Арсенала» .

—Впервые тебя к тренировкам «Спартака» привлёк Унаи Эмери?

— Возможно, я начинал тренироваться с главной командой и ещё раньше, вместе с Валерием Карпиным. А при Унаи Эмери я дебютировал в Кубке России в 2012 году, сыграв в Белгороде против «Салюта». На самом деле, сразу видно было, что испанец – очень хороший специалист, в плане тактики, игровых упражнений и психологии. Но он не нашёл с лидерами того «Спартака» общий язык, поэтому у него получилось так, как получилось – Эмери быстро ушёл.