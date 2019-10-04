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Пуцко: «Эмери не нашёл общий язык с лидерами „Спартака“»

сегодня, 02:17

Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился впечатлениями от периода выступлений за «Спартак» в 2012 году, когда командой руководил нынешний наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери.

—Впервые тебя к тренировкам «Спартака» привлёк Унаи Эмери?

— Возможно, я начинал тренироваться с главной командой и ещё раньше, вместе с Валерием Карпиным. А при Унаи Эмери я дебютировал в Кубке России в 2012 году, сыграв в Белгороде против «Салюта». На самом деле, сразу видно было, что испанец – очень хороший специалист, в плане тактики, игровых упражнений и психологии. Но он не нашёл с лидерами того «Спартака» общий язык, поэтому у него получилось так, как получилось – Эмери быстро ушёл.

Сегодня «Арсенал» Эмери в матче Лиги Европы разгромил бельгийский «Стандард» (4:0).

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Все комментарии
Cremen
Cremen
   692 / 1009
сегодня в 08:06
В спартаке волчьи законы, сожрут любого за баланду из корыта.
Ruslik1982
Ruslik1982
   65 / 1009
сегодня в 07:41
проблема с русскими игроками в том, что еще вчера они свиньям хвосты крутили, а сегодня получают миллионы $ за проигрыш испанским командам со дна таблицы, стали резко "успешными". в Европе им за такую игру никто бы и 100 000 в год не платил
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cadmiy
   196 / 1009
сегодня в 06:50
При чем здесь спартак, когда идут еврокубки?
А притом ,что МЫ- СПАРТАК ,а вы Г ...но ! )))
ekliziast
ekliziast
   465 / 1009
сегодня в 05:49
В Спартаке пора вводить палочную дисциплину.За любое нарушение или проигрыш, сечь розгами.
cadmiy
cadmiy
   293 / 1009
сегодня в 05:03
При чем здесь спартак, когда идут еврокубки?
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   403 / 1009
сегодня в 02:20
С игроками Спартака трудно найти общий язык, это похоже язык матов.
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