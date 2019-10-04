Куртуа: «Вратарь „Реала“ должен мириться с этим давлением»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался на тему критики, которая обрушилась на него за последние дни.
Если ты хочешь быть голкипером мадридского «Реала», то должен мириться с этим давлением.
В недавнем матче Лиги чемпионов против «Брюгге» бельгийский вратарь в перерыве был заменён на Альфонса Ареоля при счёте 0:2. Позже появилась информация о том, что «Реал» планирует избавиться от Куртуа следующим летом.
Админы такой сайт испортили
Сколько тут было народу есть что вспомнить
А щас увы тишина
Админы такой сайт испортили
Сколько тут было народу есть что вспомнить
А щас увы тишина