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Куртуа: «Вратарь „Реала“ должен мириться с этим давлением»

сегодня, 07:33

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался на тему критики, которая обрушилась на него за последние дни.

Если ты хочешь быть голкипером мадридского «Реала», то должен мириться с этим давлением.

В недавнем матче Лиги чемпионов против «Брюгге» бельгийский вратарь в перерыве был заменён на Альфонса Ареоля при счёте 0:2. Позже появилась информация о том, что «Реал» планирует избавиться от Куртуа следующим летом.

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BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил cevin cigan
   683 / 1005
сегодня в 12:38
Он приехал в Мадрид "поломанным",а предсезонка лишний раз это подтвердила!
вообще не нужный трансфер был
Константин Белых
Константин Белых
   172 / 1005
сегодня в 10:59
Нигер из Аякса в раме-вот это тема! А Куртуа-это уже чепушня просто..
kamilchik
kamilchik
   768 / 1005
сегодня в 10:37
Эх Тибо, тебе бы в АТМ, там защита лучше. поменьше пропускал бы, и никто тебя не трогал...
cevin cigan
cevin cigan ответил BOSSHUGOBOSS
   51 / 1005
сегодня в 10:33
сломали пацана, хы
Он приехал в Мадрид "поломанным",а предсезонка лишний раз это подтвердила!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   683 / 1005
сегодня в 10:18
сломали пацана, хы
RaulReal
RaulReal
   377 / 1005
сегодня в 09:55
Некоторые СМИ пишут , что продадут Куртуа и купят Доннарумму. Если это правда то заменим одного дырку на ещё большую дырку. Он даже в Италии ничего не может показать, а Испании его порвут.
RaulReal
RaulReal
   377 / 1005
сегодня в 09:51
Вот и Бэйл так говорит и продолжает играть в гольф, но он хотя бы забил несколько очень важных голов в важных матчах.
RaulReal
RaulReal ответил lobsterdam
   377 / 1005
сегодня в 09:48
Нынешний ДДХ не лучше Куртуа.
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
сегодня в 09:28
Да уж

Админы такой сайт испортили

Сколько тут было народу есть что вспомнить

А щас увы тишина
lobsterdam
lobsterdam ответил ФанГалактикоса
   289 / 1005
сегодня в 08:35
Ну а смысл теперь его продавать если Навас уже ушел...
ДДХ будут теперь переманивать, правда у него в МЮ продлен контракт аж на 15 млн.
lobsterdam
lobsterdam
   289 / 1005
сегодня в 08:34
зачем брали, ведь он и в челси ничего не показывал. Просто его семья живет в Испании, вот он и перебрался из Англии, а на футбол ему на...ть.
рус фан
рус фан
   213 / 1005
сегодня в 08:27
Ареоля смотрелся не хуже Куртуа, носатый пока не выручает как надо.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   505 / 1005
сегодня в 07:34
Ну а смысл теперь его продавать если Навас уже ушел...
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