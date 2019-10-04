Федерация футбола Азербайджана подаст жалобу в УЕФА

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сообщила УЕФА об инциденте, произошедшем во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» — «Карабах» (1:4).
На 31-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, проходившего в Люксембурге, над полем внезапно появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Возмущенные футболисты гостей неудачно попытались сбить беспилотник мячом. Судья остановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение. Спустя 20 минут матч был возобновлен.
АФФА сообщает, что в первом тайме матч был остановлен из-за попытки политической провокации. Руководство АФФА проинформировало УЕФА, выразив беспокойство произошедшим. Азербайджанская сторона подаст в УЕФА официальное обращение в связи с инцидентом.
Скажи разве это справедливо по отношению к зрителям, телезрителям, что из-за конфликта в чужой стране и такой ранимости взрослых мужиков из команды гостей, вместо футбола пустой стадион показывали? Пока такие провокации будут заканчиваться тем, чем они закончилась вчера, они так и будут продолжаться.
Скажи разве это справедливо по отношению к зрителям, телезрителям, что из-за конфликта в чужой стране и такой ранимости взрослых мужиков из команды гостей, вместо футбола пустой стадион показывали? Пока такие провокации будут заканчиваться тем, чем они закончилась вчера, они так и будут продолжаться.
Должны наказть провокаторов, а не клуб.
Должны наказть провокаторов, а не клуб.