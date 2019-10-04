Федерация футбола Азербайджана подаст жалобу в УЕФА

сегодня, 10:26

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сообщила УЕФА об инциденте, произошедшем во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» — «Карабах» (1:4).



На 31-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, проходившего в Люксембурге, над полем внезапно появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Возмущенные футболисты гостей неудачно попытались сбить беспилотник мячом. Судья остановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение. Спустя 20 минут матч был возобновлен.



АФФА сообщает, что в первом тайме матч был остановлен из-за попытки политической провокации. Руководство АФФА проинформировало УЕФА , выразив беспокойство произошедшим. Азербайджанская сторона подаст в УЕФА официальное обращение в связи с инцидентом.