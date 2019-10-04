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Федерация футбола Азербайджана подаст жалобу в УЕФА

сегодня, 10:26
ДюделанжЛоготип футбольный клуб Дюделанж1 : 4Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахМатч завершен

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сообщила УЕФА об инциденте, произошедшем во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» — «Карабах» (1:4).

На 31-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, проходившего в Люксембурге, над полем внезапно появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Возмущенные футболисты гостей неудачно попытались сбить беспилотник мячом. Судья остановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение. Спустя 20 минут матч был возобновлен.

АФФА сообщает, что в первом тайме матч был остановлен из-за попытки политической провокации. Руководство АФФА проинформировало УЕФА, выразив беспокойство произошедшим. Азербайджанская сторона подаст в УЕФА официальное обращение в связи с инцидентом.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   71 / 1005
сегодня в 13:50
бот-типазащитникдонбасса, иди флаг украинский целуй,хех
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   5 / 1005
сегодня в 13:34
азерботы совсем нюх потеряли)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   5 / 1005
сегодня в 13:30
юнва подпишется под жалобой железобетонно, ахаха)
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Strikers188
   162 / 1005
сегодня в 12:30
Я живу в Молдове, у нас был аналогичный конфликт в 1991, согласен, что не такой кровавый как у азеров и армян, но ситуация абсолютно такая же самая, группа политиков пыталась решить свои политические интересы в свою пользу , считая людей за пушечное мясо, но у нас в стране хватило мозгов вовремя остановить войну, и пусть по сегодняшний день наша страна разделена на Молдову и Приднестровье, но люди хорошо друг к другу относятся, не идут на поводу у политиканов и ни у кого не бомбит от тряпок
Вот если бы ты лично прочувствовал что такое кровавый конфликт, как на Украине и Карабахе, когда люди гибнут и становятся инвалидами, в результате личных, гнусных и грязных интересов некоторых могущественных политиканов, тогда твоя психика по другому будет реагировать.
Илья85
Илья85
сегодня в 12:17
А что ,нагорный карабах признали как государство ?
Strikers188
Strikers188 ответил Y.N.W.A.
   159 / 1005
сегодня в 11:44
Ты либо понимаешь, почему она мешала, либо нет- тебе просто не знакома подобная ситуация с провокацией на больную для целого народа тему. Должны наказть провокаторов, а не клуб.
Я захотел посмотреть матч Дюделанж - Карабах, включил трансляцию , зрители пришли на стадион ( их маловато было), но всё же и тут вдруг матч прерывают на 25 минут.
Скажи разве это справедливо по отношению к зрителям, телезрителям, что из-за конфликта в чужой стране и такой ранимости взрослых мужиков из команды гостей, вместо футбола пустой стадион показывали? Пока такие провокации будут заканчиваться тем, чем они закончилась вчера, они так и будут продолжаться.
За адекватность
За адекватность
   27 / 1005
сегодня в 11:42
Ладно в прошлом году Мхитарян не поехал на финал ЛЕ в Баку. Ломание копий, кипиш и прочие терки. Уже до Люксембурга добрались. Наверное скоро силы ПВО, помимо стюардов, будут привлекать для обслуживания матчей.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   251 / 1005
сегодня в 11:36
Так в Великом Герцогстве Люксембург узнали о существовании Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. Узнали и на следующий день забыли..
Strikers188
Strikers188 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   159 / 1005
сегодня в 11:32
Я бы посмотрел на твою реакцию, если бы у тебя был аналогичный конфликт.
Я живу в Молдове, у нас был аналогичный конфликт в 1991, согласен, что не такой кровавый как у азеров и армян, но ситуация абсолютно такая же самая, группа политиков пыталась решить свои политические интересы в свою пользу , считая людей за пушечное мясо, но у нас в стране хватило мозгов вовремя остановить войну, и пусть по сегодняшний день наша страна разделена на Молдову и Приднестровье, но люди хорошо друг к другу относятся, не идут на поводу у политиканов и ни у кого не бомбит от тряпок
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Strikers188
   71 / 1005
сегодня в 11:31
Ты либо понимаешь, почему она мешала, либо нет- тебе просто не знакома подобная ситуация с провокацией на больную для целого народа тему.
Должны наказть провокаторов, а не клуб.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Опасный хулиган
   132 / 1005
сегодня в 11:26
флаг Нагорно-Карабахской республики - это армянская тряпка?
Кроме этих 14к никто не признает эту псевдо армянскую "страну" ,они еще и флаг свой презентуют
Strikers188
Strikers188 ответил Y.N.W.A.
   159 / 1005
сегодня в 11:22
Ты, видимо, не все понимаешь, раз такой бред пишешь. Какое еще внимание, але?? Провокация от дешевок, ктэоторую надо пресекать на корню, чтобы трусы со своими тряпками шли чистить унитазы, а не размахивать среди людей.
Как летающая тряпка мешала продолжить матч?? Как? Не стрёмно будет Азербаджанкому футболу, что из-за из конфликта накажут скромный и вполне привлекательный Дюделанж?
Знатог
Знатог
   196 / 1005
сегодня в 11:08
Надо им Глушакова взять в команду, он умеет сбивать дроны мячом.
ДАША Д
ДАША Д
   143 / 1005
сегодня в 11:00
Нужно не обращать внимание на такие действия, а просто забивать голы.
Опасный хулиган
Опасный хулиган ответил barcelona and cruyff
   445 / 1005
сегодня в 10:57
Армянская тряпка только так и может попасть в Европу,а флаг Азербайджана висит на трибунах европейских стадионов как атрибут страны участницы. Вчера на поле доказали всё разгромом
флаг Нагорно-Карабахской республики - это армянская тряпка?
drug01
drug01
   114 / 1005
сегодня в 10:53
Футбол надо играть без политики!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   132 / 1005
сегодня в 10:51
    Знатог
    Знатог
       196 / 1005
    сегодня в 10:48
    Вот армянская авиация и азербайданская ПВО.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Strikers188
       162 / 1005
    сегодня в 10:47
    Я конечно всё понимаю, у них конфликт и всё такое, но как взрослые люди могут так реагировать на летающий кусок материала? Она никак не мешает им играть, просто сами ищут повода привлечь внимание к своим проблемам.
    Я бы посмотрел на твою реакцию, если бы у тебя был аналогичный конфликт.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Strikers188
       71 / 1005
    сегодня в 10:42
    Ты, видимо, не все понимаешь, раз такой бред пишешь. Какое еще внимание, але?? Провокация от дешевок, ктэоторую надо пресекать на корню, чтобы трусы со своими тряпками шли чистить унитазы, а не размахивать среди людей.
    cevin cigan
    cevin cigan
       51 / 1005
    сегодня в 10:38
    Так на кого конкретно Азеры подадут жалобу - на дрон с флагом???
    Strikers188
    Strikers188
       159 / 1005
    сегодня в 10:37
    Я конечно всё понимаю, у них конфликт и всё такое, но как взрослые люди могут так реагировать на летающий кусок материала? Она никак не мешает им играть, просто сами ищут повода привлечь внимание к своим проблемам.
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