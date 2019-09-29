Погба пропустил командный ужин МЮ

сегодня, 10:43

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» пропустил ужин команды после победного матча в Кубке Лиги с «Рочдейлом».

Футболисты «красных дьяволов» собрались в ресторане Хуана Маты в Манчестере. Ужин организовал голкипер Давид де Хеа. Впрочем, на мероприятие также не пришли , , и .

Напомним, что 16-летний защитник «Рочдейла» Люк Матесон на следующее утро после этого поединка пошел в школу сдавать экзамен по психологии.