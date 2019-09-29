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Погба пропустил командный ужин МЮ

сегодня, 10:43

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустил ужин команды после победного матча в Кубке Лиги с «Рочдейлом».

Футболисты «красных дьяволов» собрались в ресторане Хуана Маты в Манчестере. Ужин организовал голкипер Давид де Хеа. Впрочем, на мероприятие также не пришли Фил Джонс, Харри МагуайрЭшли Янг и Маркос Рохо.

Напомним, что 16-летний защитник «Рочдейла» Люк Матесон на следующее утро после этого поединка пошел в школу сдавать экзамен по психологии.

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Армейская душа
Армейская душа
   19 / 857
сегодня в 11:21
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Впрочем, на мероприятие также не пришли Фил Джонс, Харри Магуайр, Эшли Янг и Маркос Рохо

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Зачем тогда так заострять внимание на Погба?
ДАША Д
ДАША Д
   195 / 857
сегодня в 11:04
Бастует зараза
VIPded
VIPded
   63 / 857
сегодня в 10:56
Отравления побоялся звездун?)))
Igo0rek
Igo0rek
   1 / 857
сегодня в 10:46
Тимбилдинг в МЮ, мягко говоря хромает.
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