Погба пропустил командный ужин МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустил ужин команды после победного матча в Кубке Лиги с «Рочдейлом».
Футболисты «красных дьяволов» собрались в ресторане Хуана Маты в Манчестере. Ужин организовал голкипер Давид де Хеа. Впрочем, на мероприятие также не пришли Фил Джонс, Харри Магуайр, Эшли Янг и Маркос Рохо.
Напомним, что 16-летний защитник «Рочдейла» Люк Матесон на следующее утро после этого поединка пошел в школу сдавать экзамен по психологии.
Впрочем, на мероприятие также не пришли Фил Джонс, Харри Магуайр, Эшли Янг и Маркос Рохо
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Зачем тогда так заострять внимание на Погба?
Впрочем, на мероприятие также не пришли Фил Джонс, Харри Магуайр, Эшли Янг и Маркос Рохо
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Зачем тогда так заострять внимание на Погба?