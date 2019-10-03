СМИ: «Эриксен и Вертонген подрались из-за девушки»

03 октября 2019, 10:49

Английские СМИ запустили информацию о том, что игроки «Тоттенхэма» и устроили драку из-за девушки.

Эриксен с 2012 года встречается с Сабриной Квист, однако, по слухам, девушка переспала с женатым защитником «шпор» Яном Вертонгеном. Оба футболиста утверждают, что это сплетни. Эриксен прикрепил к своему твиту ссылку на материал, оскорбляющий его достоинство и достоинство его подруги, и написал лишь одно слово: «Чушь». Вертонген поддержал твит напарника по команде.

Также утверждалось, что в расположении «Тоттенхэма» произошла потасовка между футболистами.

Эриксен и Вертонген являются одноклубниками по «Тоттенхэму» с 2013 года, до этого еще 2 года выступали вместе в «Аяксе».

Также ранее появилась информация о том, что другой игрок клуба Харри Кейн собирается покинуть клуб.