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СМИ: «Эриксен и Вертонген подрались из-за девушки»

03 октября 2019, 10:49

Английские СМИ запустили информацию о том, что игроки «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен и Ян Вертонген устроили драку из-за девушки.

Эриксен с 2012 года встречается с Сабриной Квист, однако, по слухам, девушка переспала с женатым защитником «шпор» Яном Вертонгеном. Оба футболиста утверждают, что это сплетни. Эриксен прикрепил к своему твиту ссылку на материал, оскорбляющий его достоинство и достоинство его подруги, и написал лишь одно слово: «Чушь». Вертонген поддержал твит напарника по команде.

Также утверждалось, что в расположении «Тоттенхэма» произошла потасовка между футболистами. 

Эриксен и Вертонген являются одноклубниками по «Тоттенхэму» с 2013 года, до этого еще 2 года выступали вместе в «Аяксе».

Также ранее появилась информация о том, что другой игрок клуба Харри Кейн собирается покинуть клуб.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
04 октября в 17:35
Новость ни о чём.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
04 октября в 17:06
А чего они друг за другом по клубам ходят? Не иначе, там простая шведская семья ;)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 октября в 14:19
После 2 - 7, сразу появляются околофутбольные новости.
Аха-ха
Аха-ха ответил Так Себе Аналитик
   4 / 797
03 октября в 14:14
"sparked dressing-room fight with Harry Kane" Как вы переводите, в источнике "Эриксен подрался с Гарри Кейном". И это куда более логично, исходя из того, что "Оба футболиста утверждают, что это сплетни".
Да не, они правильно перевели. Просто Вертонген и вроде как переспал с этой дамочкой и ещё подрался с Кейном, там про два эпизода написано.
П.С. Но она правда страшная, пипец :))
Superman.
Superman.
03 октября в 13:15
где фото девушки?!)
311
311
   84 / 797
03 октября в 12:17
Сообразили бы её на двоих и забыли. Такая уж девушка. Вряд ли Вертонген её насиловал!)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
03 октября в 12:10
Из за куска Пиз.. Да уж!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   357 / 797
03 октября в 12:00
толерантная Европа, все в норме
DXTK
DXTK
   142 / 797
03 октября в 11:58
петушиные бои или павлиньи......
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 797
03 октября в 11:38
Эриксен уже на чемоданах сидит, Может и с почетом подраться)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил don_surio
   7 / 797
03 октября в 11:38
Вы видели ее?Там ужас....
Почему ужас, обычная деревенская девушка. А вот редакторы до сих пор не могут поправить, что Эриксен подрался с Кейном, а не с Вертонгеном))
don_surio
don_surio
   682 / 797
03 октября в 11:34
Вы видели ее?Там ужас....
ошалевший
ошалевший ответил Abordage
   347 / 797
03 октября в 11:17
Страсти какие-то тарасовские.
страсти были у датского вратаря,тот даже рога не прятал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas1
   7 / 797
03 октября в 11:00
Терри отдыхает))Гиггз смеется))
Гиггзу-то что там делать, родственников нет. Вот если бы Эриксен был двоюродным братом Гиггзи, он бы без вопросов окучил уже Сабрину))
Abordage
Abordage
03 октября в 11:00
Страсти какие-то тарасовские.
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 11:00
Поэтому и летят 2:7.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
03 октября в 10:59
"sparked dressing-room fight with Harry Kane"

Как вы переводите, в источнике "Эриксен подрался с Гарри Кейном". И это куда более логично, исходя из того, что "Оба футболиста утверждают, что это сплетни".
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   179 / 797
03 октября в 10:55
Неизвестно спала она или нет, но вот с этими двумя мужиками недавно переспала Бавария...
dimagas1
dimagas1
   86 / 797
03 октября в 10:50
Терри отдыхает))Гиггз смеется))
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