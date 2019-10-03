СМИ: «Эриксен и Вертонген подрались из-за девушки»

Английские СМИ запустили информацию о том, что игроки «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен и Ян Вертонген устроили драку из-за девушки.
Эриксен с 2012 года встречается с Сабриной Квист, однако, по слухам, девушка переспала с женатым защитником «шпор» Яном Вертонгеном. Оба футболиста утверждают, что это сплетни. Эриксен прикрепил к своему твиту ссылку на материал, оскорбляющий его достоинство и достоинство его подруги, и написал лишь одно слово: «Чушь». Вертонген поддержал твит напарника по команде.
Также утверждалось, что в расположении «Тоттенхэма» произошла потасовка между футболистами.
Эриксен и Вертонген являются одноклубниками по «Тоттенхэму» с 2013 года, до этого еще 2 года выступали вместе в «Аяксе».
Также ранее появилась информация о том, что другой игрок клуба Харри Кейн собирается покинуть клуб.
П.С. Но она правда страшная, пипец :))
П.С. Но она правда страшная, пипец :))
Как вы переводите, в источнике "Эриксен подрался с Гарри Кейном". И это куда более логично, исходя из того, что "Оба футболиста утверждают, что это сплетни".
Как вы переводите, в источнике "Эриксен подрался с Гарри Кейном". И это куда более логично, исходя из того, что "Оба футболиста утверждают, что это сплетни".