«Ювентус» потребовал лишить «Интер» титул 2006 года

«Ювентус» направил апелляцию в спортивный трибунал Национального олимпийского комитета Италии с целью пересмотреть итоги сезона Серии А 2005/2006.
Напомним, что туринцы снова потребовали лишить титула миланский клуб. В 2006 году «Ювентус» был сослан в Серию В, в результате коррупционного скандала, и чемпионом вместо них был объявлен «Интер».
Уже в ближайшем туре эти команды встретятся в рамках 7-го тура чемпионата Италии. А во встрече второго круга прошлого сезона туринцы и миланцы поделили очки.
П.С. Интеру удачи в матче, вы сейчас намного сильнее старушки.
П.С. Интеру удачи в матче, вы сейчас намного сильнее старушки.
В конце концов, все уже доказано – безо всяких судов. Чемпион вернулся. Верно подметил в победной речи Лаки Лучано, никогда не забывающий о миланских друзьях: «Кальчополи давно позади, работает VAR
В конце концов, все уже доказано – безо всяких судов. Чемпион вернулся. Верно подметил в победной речи Лаки Лучано, никогда не забывающий о миланских друзьях: «Кальчополи давно позади, работает VAR
Теперь все закончилось. Кальчополи закрыт. Моджи победил: «Интер» признан виновным в работе с судьями. Слова стали делом: все тезисы Палацци признаны апелляционным судом. Включая вывод: «Интер» больше всех замешан в коррупционной системе».
Теперь все закончилось. Кальчополи закрыт. Моджи победил: «Интер» признан виновным в работе с судьями. Слова стали делом: все тезисы Палацци признаны апелляционным судом. Включая вывод: «Интер» больше всех замешан в коррупционной системе».
Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество. Ничего особенного, Моджи лишь повторил тезисы федерального прокурора Палацци, но вот в чем дело: из-за срока давности не было суда, а значит – заявление федерального прокурора не доказано.
К этому и придрался Факкетти-младший.
И подставил «Интер».
Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество. Ничего особенного, Моджи лишь повторил тезисы федерального прокурора Палацци, но вот в чем дело: из-за срока давности не было суда, а значит – заявление федерального прокурора не доказано.
К этому и придрался Факкетти-младший.
И подставил «Интер».
«Нерадзурри» нарушили статью 6 – единственную, которая прямо вела к понижению в классе. Моратти обвинялся в нарушении 1-й статьи.
Громкий документ ни к чему не привел. У «Интера» не отобрали титул, президента не наказали. Дело было закрыто – истек срок давности, составлявший четыре года. Так совпало, что Палацци обвинил «Интер» через 5 лет после Кальчополи.
«Нерадзурри» нарушили статью 6 – единственную, которая прямо вела к понижению в классе. Моратти обвинялся в нарушении 1-й статьи.
Громкий документ ни к чему не привел. У «Интера» не отобрали титул, президента не наказали. Дело было закрыто – истек срок давности, составлявший четыре года. Так совпало, что Палацци обвинил «Интер» через 5 лет после Кальчополи.
Разговор – перед матчем Кубка Италии «Кальяри» – «Интер»:
Факкетти (президент «Интера»): Слушай, я посмотрел статистику Бертини (рефери – 6): у него 4 победы, 4 ничьих и 4 поражения с нами.
Бергамо (распределитель судей): Черт возьми, тогда давай 5-4-4.
Факкетти: Это очень важно. У него 12 матчей, 4-4-4.
Бергамо: Да-да, одну цифру он точно поменяет, но должен поменять ту, что начинается с V (vittorie, победы – 6).
Факкетти: Правильно, правильно, правильно.
Бергамо: Все будет хорошо, он умный парень и теперь знает, как это делается. Он не сразу понял, но лучше поздно, чем никогда.
Бертини засчитал гол, забитый «Интером» с паса рукой, и не удалил Карини за игру руками за пределами штрафной.
Разговор – перед матчем Кубка Италии «Кальяри» – «Интер»:
Факкетти (президент «Интера»): Слушай, я посмотрел статистику Бертини (рефери – 6): у него 4 победы, 4 ничьих и 4 поражения с нами.
Бергамо (распределитель судей): Черт возьми, тогда давай 5-4-4.
Факкетти: Это очень важно. У него 12 матчей, 4-4-4.
Бергамо: Да-да, одну цифру он точно поменяет, но должен поменять ту, что начинается с V (vittorie, победы – 6).
Факкетти: Правильно, правильно, правильно.
Бергамо: Все будет хорошо, он умный парень и теперь знает, как это делается. Он не сразу понял, но лучше поздно, чем никогда.
Бертини засчитал гол, забитый «Интером» с паса рукой, и не удалил Карини за игру руками за пределами штрафной.
Думаю, спортивный трибунал тоже в подобном духе ответит))
https://www.youtube.com/watch?v=hhYI6kozhEg
Думаю, спортивный трибунал тоже в подобном духе ответит))
Клоуны(((
Клоуны(((