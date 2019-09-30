«Ювентус» потребовал лишить «Интер» титул 2006 года

сегодня, 21:02

«Ювентус» направил апелляцию в спортивный трибунал Национального олимпийского комитета Италии с целью пересмотреть итоги сезона Серии А 2005/2006.

Напомним, что туринцы снова потребовали лишить титула миланский клуб. В 2006 году «Ювентус» был сослан в Серию В, в результате коррупционного скандала, и чемпионом вместо них был объявлен «Интер».

Уже в ближайшем туре эти команды встретятся в рамках 7-го тура чемпионата Италии. А во встрече второго круга прошлого сезона туринцы и миланцы поделили очки.