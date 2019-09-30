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«Ювентус» потребовал лишить «Интер» титул 2006 года

сегодня, 21:02
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус06.10.2019 в 21:45 Не начался

«Ювентус» направил апелляцию в спортивный трибунал Национального олимпийского комитета Италии с целью пересмотреть итоги сезона Серии А 2005/2006.

Напомним, что туринцы снова потребовали лишить титула миланский клуб. В 2006 году «Ювентус» был сослан в Серию В, в результате коррупционного скандала, и чемпионом вместо них был объявлен «Интер».

Уже в ближайшем туре эти команды встретятся в рамках 7-го тура чемпионата Италии. А во встрече второго круга прошлого сезона туринцы и миланцы поделили очки.

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Все комментарии
7 из 9
7 из 9
   13 / 905
сегодня в 21:18
Эти честно просто не умеют уже жить, не будьте к ним так жестоки.
П.С. Интеру удачи в матче, вы сейчас намного сильнее старушки.
juvenale
juvenale
   17 / 905
сегодня в 21:18
как же меня бомбит от этого миланского кабинета...10 лет жизни эти куски *** забрали у моего любимого клуба,а сколько бы Юве выиграл,если бы его не слили в серию-б...крупнейшие контракты,суперзвезды
juvenale
juvenale
   17 / 905
сегодня в 21:17
то дальше? Ничего. Вряд ли что-то изменится: скудетто останется у «Интера», никто не будет наказан (бывшие боссы клуба давно вне футбола), а Моджи не вернется к работе. Может быть, «Юве» еще раз потребует 400-500 миллионов евро компенсации, но лениво и без надежды – денег у FIGC все равно нет. Никто не хочет ворошить прошлое.

В конце концов, все уже доказано – безо всяких судов. Чемпион вернулся. Верно подметил в победной речи Лаки Лучано, никогда не забывающий о миланских друзьях: «Кальчополи давно позади, работает VAR
juvenale
juvenale
   17 / 905
сегодня в 21:16
Какой красивой была эта сказка: черно-синие не при делах, а слова федерального прокурора – всего лишь слова. Напрасно Джанфеличе судился с Моджи: его мир – театр, он не в курсе, что власть – синоним слова «заговор». Зря он полез на Лаки Лучано, ведь суду, прежде чем вынести решение, пришлось разобраться: лоббировал «Интер» арбитров или все-таки нет.

Теперь все закончилось. Кальчополи закрыт. Моджи победил: «Интер» признан виновным в работе с судьями. Слова стали делом: все тезисы Палацци признаны апелляционным судом. Включая вывод: «Интер» больше всех замешан в коррупционной системе».
juvenale
juvenale
   17 / 905
сегодня в 21:16
В 2010 году Моджи в прямом эфире объявил: «Интер» просил, чтобы судья помог в матче с «Кальяри», а покойный Факкетти регулярно названивал арбитрам. Джанфеличе Факкетти – театрал, неудавшийся футболист и сын Джачинто – подал иск о клевете. Через пять лет Моджи оправдали, но разбирательства не закончились.

Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество. Ничего особенного, Моджи лишь повторил тезисы федерального прокурора Палацци, но вот в чем дело: из-за срока давности не было суда, а значит – заявление федерального прокурора не доказано.

К этому и придрался Факкетти-младший.

И подставил «Интер».
juvenale
juvenale
   17 / 905
сегодня в 21:15
Летом 2011-го федеральный прокурор Стефано Палацци наконец опубликовал результаты расследования. «Интер», Моратти и Факкетти обвинялись в спортивном преступлении и преступном вмешательстве в работу арбитров. Они звонили шефам судейского корпуса исключительно перед матчами и затрагивали именно тех рефери и линейных, которым предстояло работать на «Интере».

«Нерадзурри» нарушили статью 6 – единственную, которая прямо вела к понижению в классе. Моратти обвинялся в нарушении 1-й статьи.

Громкий документ ни к чему не привел. У «Интера» не отобрали титул, президента не наказали. Дело было закрыто – истек срок давности, составлявший четыре года. Так совпало, что Палацци обвинил «Интер» через 5 лет после Кальчополи.
juvenale
juvenale
   17 / 905
сегодня в 21:15
Моджи сделал то, что поленились судьи – докопался до правды. К 2010 году работа была завершена: суд получил 75 телефонных записей, в которых фигурировали «нерадзурри». «Будь у нас эти разговоры в 2006-м, «Интер» был бы наказан», – признался Сандулли.

Разговор – перед матчем Кубка Италии «Кальяри» – «Интер»:

Факкетти (президент «Интера»): Слушай, я посмотрел статистику Бертини (рефери – 6): у него 4 победы, 4 ничьих и 4 поражения с нами.

Бергамо (распределитель судей): Черт возьми, тогда давай 5-4-4.

Факкетти: Это очень важно. У него 12 матчей, 4-4-4.

Бергамо: Да-да, одну цифру он точно поменяет, но должен поменять ту, что начинается с V (vittorie, победы – 6).

Факкетти: Правильно, правильно, правильно.

Бергамо: Все будет хорошо, он умный парень и теперь знает, как это делается. Он не сразу понял, но лучше поздно, чем никогда.

Бертини засчитал гол, забитый «Интером» с паса рукой, и не удалил Карини за игру руками за пределами штрафной.
allemz
allemz
   54 / 905
сегодня в 21:13
Ахах, смотреть до конца)
Думаю, спортивный трибунал тоже в подобном духе ответит))
dimagas1
dimagas1
   165 / 905
сегодня в 21:13
Ювентус уже занес в кабинет))))
Тео Джонс
Тео Джонс
   106 / 905
сегодня в 21:07
Кабинетные полосатики офигели вкрай уже ахах)
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   45 / 905
сегодня в 21:04
ХАХАХАХ
Клоуны(((
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