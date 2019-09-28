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Гвардиола: «Я не буду контролировать действия моих игроков в соцсети»

сегодня, 08:46

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается контролировать использование социальных сетей своими игроками после того, как твит Бернардо Сильвы был обвинен в расизме.

Ранее Гвардиола сказал, что он также не знает об истории в Instagram, опубликованной Бернардо Сильвой в прошлом году, которая только недавно всплыла на поверхность. В ней полузащитник «горожан» отпустил коламбур, что его напарник по команде Менди «абсолютно голый», несмотря на то, что он полностью одет в черное.

Эта шутка была резко воспринята в обществе, вплоть до возможного отстранения Сильвы на 6 матчей чемпионата.

Ранее Гвардиола уже сталкивался со скандалами вокруг расизма.

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karnager
karnager
   212 / 850
сегодня в 09:55
Есть инсайдерская инфа, что Федун накручивает лайки парням из Тарасовки. 50 копеек за лайк . А конкурентам негативные комменты по 5 руб - штука
cska plus
cska plus
   9 / 850
сегодня в 09:27
Правильно думает Пеп.
sihafazatron
sihafazatron
   12 / 850
сегодня в 09:24
В последнее время все больше вот таких вот «футбольных новостей». Один купил собаку, другой покрасил волосы, третий лайкнул запись....
1 команда
1 команда
   101 / 850
сегодня в 09:16
Гвардиоле бояться нечего, только у свиней, погрязших в коррупции, всюду контроль и склоки.
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