Гвардиола: «Я не буду контролировать действия моих игроков в соцсети»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается контролировать использование социальных сетей своими игроками после того, как твит Бернардо Сильвы был обвинен в расизме.
Ранее Гвардиола сказал, что он также не знает об истории в Instagram, опубликованной Бернардо Сильвой в прошлом году, которая только недавно всплыла на поверхность. В ней полузащитник «горожан» отпустил коламбур, что его напарник по команде Менди «абсолютно голый», несмотря на то, что он полностью одет в черное.
Эта шутка была резко воспринята в обществе, вплоть до возможного отстранения Сильвы на 6 матчей чемпионата.
Ранее Гвардиола уже сталкивался со скандалами вокруг расизма.