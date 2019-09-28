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В «Барселоне» недовольны Артуром, который провёл время в компании Неймара

28 сентября 2019, 02:43

Руководство «Барселоны» недовольно поведением полузащитника команды Артура Рамоса, информирует источник.

Бразильский хавбек недавно провёл время в компании своего партнёра по сборной Бразилии, форварда ПСЖ Неймара, а затем опубликовал фото со встречи в своём «инстаграме».

Главный тренер «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции, посвящённой предстоящей игре с «Хетафе», не стал придавать большое значение произошедшему, однако руководители клуба не рады поведению футболиста.

Отметим, что в феврале этого года Артур уже попадал в подобную ситуацию, когда ему пришлось извиниться за посещение вечеринки, посвящённой дню рождения Неймара.

На протяжении всего своего пребывания в каталонском клубе Артур не раз заявлял, что хотел бы возвращения бразильского форварда в «Барселону».

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Все комментарии
Apsny
Apsny
28 сентября 2019 в 12:45
Чепуха какая-то, это личное пространство. Зато расизм для них огого тема как и 2асты, которых трогать нельзя.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
28 сентября 2019 в 08:35
Когда только они успевают из разных стран?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
28 сентября 2019 в 08:11
А Артур что раб?
ДСА
ДСА
28 сентября 2019 в 06:52
Игрок должен следовать линии руководства клуба.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября 2019 в 06:50
С кем не встречаться, на ком не жениться, с кем не спать, на кого не подписываться - полный бред!!!
Скоро жить в раздевалке будут!!!
пессимистичный_оптимист
пессимистичный_оптимист ответил Аха-ха
28 сентября 2019 в 05:51
Бомжи лучше одеты, чем эта компания миллионеров. Неужели вот это современная мода?
многие миллионеры одевали и одевают обноски, самые жадные на планете Земля это миллионеры
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
28 сентября 2019 в 05:02
В Ювентусе довольны, когда кто-то проводит время в компании Бадра
Juve14
Juve14
28 сентября 2019 в 04:16
А если бы гном увиделся с неймаром? Они ведь периодически видятся и у них есть общая группа в чате, и тем более эти двое на фото защищают цвета одной страны. Двойные стандарты
Аха-ха
Аха-ха
28 сентября 2019 в 02:48
Бомжи лучше одеты, чем эта компания миллионеров. Неужели вот это современная мода?
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