В «Барселоне» недовольны Артуром, который провёл время в компании Неймара

28 сентября 2019, 02:43

Руководство «Барселоны» недовольно поведением полузащитника команды , информирует источник.

Бразильский хавбек недавно провёл время в компании своего партнёра по сборной Бразилии, форварда ПСЖ Неймара, а затем опубликовал фото со встречи в своём «инстаграме».

Главный тренер «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции, посвящённой предстоящей игре с «Хетафе», не стал придавать большое значение произошедшему, однако руководители клуба не рады поведению футболиста.

Отметим, что в феврале этого года Артур уже попадал в подобную ситуацию, когда ему пришлось извиниться за посещение вечеринки, посвящённой дню рождения Неймара.

На протяжении всего своего пребывания в каталонском клубе Артур не раз заявлял, что хотел бы возвращения бразильского форварда в «Барселону».