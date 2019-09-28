В «Барселоне» недовольны Артуром, который провёл время в компании Неймара

Руководство «Барселоны» недовольно поведением полузащитника команды Артура Рамоса, информирует источник.
Бразильский хавбек недавно провёл время в компании своего партнёра по сборной Бразилии, форварда ПСЖ Неймара, а затем опубликовал фото со встречи в своём «инстаграме».
Главный тренер «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции, посвящённой предстоящей игре с «Хетафе», не стал придавать большое значение произошедшему, однако руководители клуба не рады поведению футболиста.
Отметим, что в феврале этого года Артур уже попадал в подобную ситуацию, когда ему пришлось извиниться за посещение вечеринки, посвящённой дню рождения Неймара.
На протяжении всего своего пребывания в каталонском клубе Артур не раз заявлял, что хотел бы возвращения бразильского форварда в «Барселону».
Скоро жить в раздевалке будут!!!
Скоро жить в раздевалке будут!!!