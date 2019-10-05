«Ахмат» с минимальным счетом переиграл «Уфу» в первом матче Шалимова

«Уфа» уступила «Ахмату» в матче 12-го тура РПЛ.
После этой встречи «Уфа» занимает шестую позицию в таблице (15 очков), а «Ахмат» - одиннадцатую (12 очков).
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Ахмат» - 0:1 (0:1)
Гол: Вилькер 9
«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Сухов, Круговой, Фомин, Карп, Тилль (Козлов 75), Гиоргобиани (Вомбергар 31), Кротов (Бизяк 56)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Вилькер, Мусалов, Глушаков (Нижич 71), Исмаэл, Иванов, Роши, Бериша (Митришев 83), Понсе (Мбенг 65)
Главный тренер: Шалимов Игорь.
Предупреждения: Глушаков 26, Вомбергар 32, Понсе 40, Табидзе 58
Судья: Безбородов Владислав.
Напомним, что «Сочи» одолел «Ахмат» во встрече 11-го тура РПЛ.
P.S. В Шалимова все равно не верю, не того калибра
он тренер, чтобы перевернуть все с головы на ноги .
P.S. В Шалимова все равно не верю, не того калибра
он тренер, чтобы перевернуть все с головы на ноги .
Это Путин виноват :)
Это Путин виноват :)
Нагнул конский фармклуб!
Из-за таких клубов Премьер Лиге как Уфа (с их автобусами), Урал и тд, в Европе всякие там Лудогорцы размазывают коней!
Нагнул конский фармклуб!
Из-за таких клубов Премьер Лиге как Уфа (с их автобусами), Урал и тд, в Европе всякие там Лудогорцы размазывают коней!
Борьба за выживание такая же напряженная , как и за чемпионство!!!
Борьба за выживание такая же напряженная , как и за чемпионство!!!
Или звонок Кадырова Путину ?
Или звонок Кадырова Путину ?