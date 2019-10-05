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«Ахмат» с минимальным счетом переиграл «Уфу» в первом матче Шалимова

сегодня, 13:23
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Уфа» уступила «Ахмату» в матче 12-го тура РПЛ

После этой встречи «Уфа» занимает шестую позицию в таблице (15 очков), а «Ахмат» - одиннадцатую (12 очков). 

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Ахмат» - 0:1 (0:1)
Гол: Вилькер 9

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Сухов, Круговой, Фомин, Карп, Тилль (Козлов 75), Гиоргобиани (Вомбергар 31), Кротов (Бизяк 56)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Вилькер, Мусалов, Глушаков (Нижич 71), Исмаэл, Иванов, Роши, Бериша (Митришев 83), Понсе (Мбенг 65)
Главный тренер: Шалимов Игорь.

Предупреждения: Глушаков 26, Вомбергар 32, Понсе 40, Табидзе 58

Судья: Безбородов Владислав.

Напомним, что «Сочи» одолел «Ахмат» во встрече 11-го тура РПЛ.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   83 / 1022
сегодня в 14:56
пока что обычная история с эмоциональной встряской. смотрим, что дальше
NAZAR 007
NAZAR 007
   13 / 1022
сегодня в 14:49
Братских с победой, тем более гостевой, удачи и далее !

P.S. В Шалимова все равно не верю, не того калибра
он тренер, чтобы перевернуть все с головы на ноги .
mangoх12
mangoх12
   27 / 1022
сегодня в 14:35
Евсеев подсабил , выручил коллегу))
ermak6848
ermak6848
   176 / 1022
сегодня в 14:22
главное на выезде Ахмат Победил!
волгодон 2
волгодон 2
   268 / 1022
сегодня в 14:03
физрук пока что гений
LOpp
LOpp
   21 / 1022
сегодня в 13:58
Новый тренер и сразу успех.
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 1022
сегодня в 13:55
Теперь Шалимов нос задерет.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   61 / 1022
сегодня в 13:47
Вся борьба впереди! Для Москвы надо быть скромнее, брать пример с Питера. Ну, максимум два клуба, но таких, чтобы не было стыдно в европейских играх. Народные деньги надо использовать с умом, чтобы радовать результатами страну.
зигзаг
зигзаг
   284 / 1022
сегодня в 13:41
Договорной, позор руководству уфе
FESCO
FESCO
   187 / 1022
сегодня в 13:38
Уфа редкостно опозорилась.
спартак 1987
спартак 1987
   235 / 1022
сегодня в 13:36
у нас в следующем сезоне сколько команд будет играть в рпл, кто -нибудь знает, 16 или 18? когда это вообще решится, только узнав, что рпл покинут пару питерских филиалов у нас сразу лигу расширять начнут? удачи динамо против оренбурга. ахмат с победой
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   61 / 1022
сегодня в 13:33
Южан с убедительной победой и новым тренером!
EAGinLE
EAGinLE
   76 / 1022
сегодня в 13:31
С победой Ахмат .
post-navigator
post-navigator ответил nikoladolgov
   52 / 1022
сегодня в 13:31
Даже Безбородов не спас УФУ.... Или звонок Кадырова Путину ?
Натянул Уфу Ахмат? -
Это Путин виноват :)
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   48 / 1022
сегодня в 13:31
а тем временем Динамики уже на предпоследнем месте в ЧР!
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   48 / 1022
сегодня в 13:30
Шалимова с почином!
Нагнул конский фармклуб!
Из-за таких клубов Премьер Лиге как Уфа (с их автобусами), Урал и тд, в Европе всякие там Лудогорцы размазывают коней!
Т34
Т34
   28 / 1022
сегодня в 13:30
По одному матчу судить трудно, что изменилось в игре.
Трезвый повар
Трезвый повар
   103 / 1022
сегодня в 13:29
Поздравляю болельщиков Ахмата с победой
За адекватность
За адекватность
   38 / 1022
сегодня в 13:28
Болельщиков "Ахмата" с победой. В конце первого тайма Бериша практически мог закрыть вопрос, но не хватило сантиметров. Ну а во втором тайме опять минуты после 65 начали оглядываться на счет, но в этот раз прокатило. Мбенг в конце конечно "топарь". Ну а "Уфа" слабовато сыграла, как на мой субъективный взгляд.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1022
сегодня в 13:28
Вот и Ахмат проснулся!!!
Борьба за выживание такая же напряженная , как и за чемпионство!!!
igGA
igGA
   697 / 1022
сегодня в 13:26
Хороший матч провел Шалимов! Переиграл "Уфу".
nikoladolgov
nikoladolgov
   207 / 1022
сегодня в 13:26
Даже Безбородов не спас УФУ....
Или звонок Кадырова Путину ?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   289 / 1022
сегодня в 13:24
С Победой Ахмат.
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