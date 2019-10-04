Гол Бенедетто не помог «Марселю» взять очки в матче с «Амьеном»

сегодня, 23:43

«Марсель» уступил «Амьену» на выезде со счетом 1:3 в поединке девятого тура французской Лиги 1. «Бело-голубые» с 13 очками в активе занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата. В свою очередь «Амьен» набрал 11 баллов и занимает 11-е место.

Амьен - Марсель 3:1 (2:1)

Голы: Алисами 11, Гуйрасси 41 (пенальти), Мендоса 90+1 - Бенедетто 23

«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Шеджу, Дибасси, Алисами, Блин, Гнаоре, Отеро (Диабате 73), Какута (Зунгу 83), Мендоса, Гуйрасси (Бодмер 87)

Главный тренер: Элснер Лука.

«Марсель»: Манданда, Сарр, Перрен, Чалета-Цар, Сакаи, Лопес (Хауи 72), Ронже, Жермен, Сансон (Лихаджи 79), Радоньич, Бенедетто

Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

Предупреждения: Чалета-Цар 39, Лопес 42, Ронже 66, Блин 67

Напомним, что в прошлом туре «Марсель» не сумел обыграть «Ренн» на своем поле.