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Гол Бенедетто не помог «Марселю» взять очки в матче с «Амьеном»

сегодня, 23:43
АмьенЛоготип футбольный клуб Амьен3 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Марсель» уступил «Амьену» на выезде со счетом 1:3 в поединке девятого тура французской Лиги 1. «Бело-голубые» с 13 очками в активе занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата. В свою очередь «Амьен» набрал 11 баллов и занимает 11-е место.

Амьен - Марсель 3:1 (2:1)
Голы: Алисами 11, Гуйрасси 41 (пенальти), Мендоса 90+1 - Бенедетто 23

«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Шеджу, Дибасси, Алисами, Блин, Гнаоре, Отеро (Диабате 73), Какута (Зунгу 83), Мендоса, Гуйрасси (Бодмер 87)
Главный тренер: Элснер Лука.

«Марсель»: Манданда, Сарр, Перрен, Чалета-Цар, Сакаи, Лопес (Хауи 72), Ронже, Жермен, Сансон (Лихаджи 79), Радоньич, Бенедетто
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

Предупреждения: Чалета-Цар 39, Лопес 42, Ронже 66, Блин 67

Напомним, что в прошлом туре «Марсель» не сумел обыграть «Ренн» на своем поле.

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