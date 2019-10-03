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«Лацио» обыграл «Ренн»

вчера, 23:50
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

«Лацио» дома смог обыграть «Ренн» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Ренн» 2:1 (0:0)
Голы: Милинкович-Савич 64, Иммобиле 75 - Морель 55

«Лацио»: Стракоша, Вавро, Ачерби, Баштуш, Лаццари, Пароло, Катальди (Милинкович-Савич 53), Бериша (Альберто 53), Лулич (Хони 82), Кайседо, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Гнаньон, Морель, Думбия (Хуну 82), Камавинга (Буриго 71), Мартен, Гренье, Таи (Рафаэл 76), Ньянг
Главный тренер: Стефан Жульен.

Предупреждения: Катальди 9, Гнаньон 41

В прошлом туре римляне проиграли «ЧФР Клуж».

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vitalik dobroy
vitalik dobroy
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сегодня в 00:12
Ну и славненько!
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