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«Краснодар» проиграл «Хетафе»

вчера, 23:52
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«Краснодар» дома уступил «Хетафе» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Хетафе» 1:2
Голы: Ари 69 - Анхель Родригес 36, Анхель Родригес 61

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Уткин 74), Фьолусон (Ари 46), Вильена, Сулейманов , Берг, Намли (Мануэл Фернандеш 70)
Главный тренер: Матвеев Сергей.

«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Гонсалес, Кабрера Сасиа, Рауль Гарсия, Портильо (Хасон 72), Фаджр, Тимор Копови, Кенеди (Кукурелья 76), Анхель Родригес (Максимович 84), Гальего
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Вильена 40, Фьолусон 43, Берг 52, Гонсалес 62, Ари 63, Тимор Копови 63, Рауль Гарсия 75, Тимор Копови 81, Анхель Родригес 83

Удаление: Тимор Копови 81

В прошлом туре «быки» проиграли «Базелю».

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   55 / 991
сегодня в 01:17
У быков пошел спад...плюс травмы. Но это не может быть причиной безвольной игры в первом тайме. Второй немного оживились, но..............

Думаю по четвергам найти занятие поинтересней...одни сплошные расстройства.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Dinamovets1927
   8 / 991
сегодня в 01:12
Во всех бедах российских команд виноваты усташи,нацисты,фашисты,пиндосы,англосаксы и боевики Дудаева!!!!Путинские скрепы рулят:Виноваты все,кроме нас!!Краснодар проиграл по делу и нечего тут горбатого лепить и сваливать всё на судью!!
Конечно ) Если еще и политику решили вплести сюда, то может тогда
объясните попадание на подиум на ЧМ по легкой атлетике, проходящем
сейчас в Дохе, на 1-м и 3-м местах двух представителей полосато-звездных,
Коулмена, пропустившего три допинг-теста, и дважды допингиста Гэтлина,
согласно олимпийской хартии - это ведь пожизненная дисквалификация..
Точно так же и в футболе, да наши клубы не столь успешны в еврокубках,
но хотя бы будьте добры судить одинаково в обе стороны. Еще раз всех благ !
RussianMango
RussianMango ответил viv
   55 / 991
сегодня в 01:10
Вам дали гранд Эспаньол и наиграндейший Лудогорец...результат увидели все. Сидели бы молча в норках. И на аве подправь...вместо Реала, болгар поставь. Гы Гы Гы.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 01:06
Наши клубы из групп не выйдут!
За адекватность
За адекватность ответил 10 Seconds to Mars
   28 / 991
сегодня в 01:06
речь о лиги европы, а не лч.
То есть все таки не ноль набрали, ну хоть на том спасибо. Вы там еще ниже пост про 8 и 7 набранных баллов писали. Сдается мне, что Вы не обманываете, а просто математика не Ваш конек.
Заратустра
Заратустра ответил Evilhuman
   25 / 991
сегодня в 01:05
Я бы посмотрел на Зенит с "благоговением" в группе с Атлетико и Ювентусом. Когда вообще бомжи последний раз с подобными топ-клубами играли? С реальным такими типа: Барсы, Реала, ПСЖ, МС и тд? Помню лет шесть назад Боруссия к вам приехала и четвёрочку отгрузила на Петровиче. Скромнее надо быть вашему проекту.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   297 / 991
сегодня в 01:03
Тьфу на вас.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Leha-ha50
   179 / 991
сегодня в 01:03
Про РПЛ погутарим в выходные.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       9 / 991
    сегодня в 01:01
    Зато РПЛ праздник всем праздникам.
    Про РПЛ погутарим в выходные.
    амурец
    амурец
       97 / 991
    сегодня в 00:59
    жаль,
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Рourquoi pas...
       179 / 991
    сегодня в 00:58
    Господин ВВП! Ну выйди хоть раз на футбольное поле!! Ну пни мячик хоть разок!!! Может, самым волшебным образом и в нашем футболе, как в хоккее, что-то изменится к лучшему... )))
    Твой господин только отжать нагло может, и сказки рассказывать.
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars ответил За адекватность
       720 / 991
    сегодня в 00:57
    А разве разговор о гордости? Мне казалось о достоверности Вами написанного. Мне кажется, что и "Краснодар" "на ранней стадии" "Порту" обыграл, хотя может приснилось.
    речь о лиги европы, а не лч.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Leha-ha50
       179 / 991
    сегодня в 00:56
    Еврокубки - грустный праздник....
    Зато РПЛ праздник всем праздникам.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 991
    сегодня в 00:52
    Еврокубки - грустный праздник....
    AlexLZ
    AlexLZ ответил За адекватность
       530 / 991
    сегодня в 00:49
    Вам в детстве разве не говорили, что обманывать плохо?
    хоть не минус...
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas...
    сегодня в 00:43
    Господин ВВП! Ну выйди хоть раз на футбольное поле!! Ну пни мячик хоть разок!!! Может, самым волшебным образом и в нашем футболе, как в хоккее, что-то изменится к лучшему... )))
    За адекватность
    За адекватность ответил 10 Seconds to Mars
       28 / 991
    сегодня в 00:43
    А, Спартак ещё ведь Тун на ранней стадии квалификации обыграл. Есть чем гордиться
    А разве разговор о гордости? Мне казалось о достоверности Вами написанного. Мне кажется, что и "Краснодар" "на ранней стадии" "Порту" обыграл, хотя может приснилось.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Nikola45
       7 / 991
    сегодня в 00:40
    Доброй ночи, это конечно же был юмор
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил dino-hsv
       7 / 991
    сегодня в 00:39
    Ну исюда плюсом минус 100 млн на малкома
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars ответил За адекватность
       720 / 991
    сегодня в 00:39
    Вам в детстве разве не говорили, что обманывать плохо?
    А, Спартак ещё ведь Тун на ранней стадии квалификации обыграл. Есть чем гордиться
    Nikola45
    Nikola45 ответил 25процентный клоун
       37 / 991
    сегодня в 00:38
    + И я про то, испашки мегасильны, но почему вас берегут от них?
      Палыч82
      Палыч82 ответил За адекватность
         328 / 991
      сегодня в 00:36
      Приветствую! Да он почти прав, только не 7, а 8 на всех набрали, ну и плюс 8 бонус за ГЭ ЛЧ.
        За адекватность
        За адекватность ответил 10 Seconds to Mars
           28 / 991
        сегодня в 00:36
        Шёл октябрь месяц Краснодар + ЦСКА + Спартак + Арсенал Тула = 0 очков
        Вам в детстве разве не говорили, что обманывать плохо?
        Nikola45
        Nikola45
           37 / 991
        сегодня в 00:36
        Всем спокойной ночи!
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Nikola45
           7 / 991
        сегодня в 00:34
          papic337
          papic337
             151 / 991
          сегодня в 00:33
          Слов нет, одни эмоции.
          NAZAR 007
          NAZAR 007 ответил Dinamovets1927
             8 / 991
          сегодня в 00:32
          Во всех бедах российских команд виноваты усташи,нацисты,фашисты,пиндосы,англосаксы и боевики Дудаева!!!!Путинские скрепы рулят:Виноваты все,кроме нас!!Краснодар проиграл по делу и нечего тут горбатого лепить и сваливать всё на судью!!
          Матчи смотреть надо от корки и до корки, а не обзоры ! Всех благ )
          Nikola45
          Nikola45 ответил 25процентный клоун
             37 / 991
          сегодня в 00:32
          + И я про то, испашки мегасильны, но почему вас берегут от них?
          Я и смотрю! Поэтому и говорю что ЮНОША!
          10 Seconds to Mars
          10 Seconds to Mars
             720 / 991
          сегодня в 00:31
          Шёл октябрь месяц
          Краснодар + ЦСКА + Спартак + Арсенал Тула = 0 очков
          Zeychba
          Zeychba ответил 7 из 9
             460 / 991
          сегодня в 00:30
          Мне вот нравится футбол как зрелище. Так зачем мне смотреть на жалкие потуги коней или быков, когда я вместо них мог бы смотреть на игру ещё одной английской или испанской команды? Не могут играть - нефиг и деньги получать просто так.
          Ты так говоришь, как будто тебя вынуждают смотреть. Есть интернет, смотри те матчи, которые интересны лично тебе, в чем проблема.
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