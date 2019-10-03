«Краснодар» проиграл «Хетафе»

«Краснодар» дома уступил «Хетафе» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Хетафе» 1:2
Голы: Ари 69 - Анхель Родригес 36, Анхель Родригес 61
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Уткин 74), Фьолусон (Ари 46), Вильена, Сулейманов , Берг, Намли (Мануэл Фернандеш 70)
Главный тренер: Матвеев Сергей.
«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Гонсалес, Кабрера Сасиа, Рауль Гарсия, Портильо (Хасон 72), Фаджр, Тимор Копови, Кенеди (Кукурелья 76), Анхель Родригес (Максимович 84), Гальего
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Вильена 40, Фьолусон 43, Берг 52, Гонсалес 62, Ари 63, Тимор Копови 63, Рауль Гарсия 75, Тимор Копови 81, Анхель Родригес 83
Удаление: Тимор Копови 81
В прошлом туре «быки» проиграли «Базелю».
Думаю по четвергам найти занятие поинтересней...одни сплошные расстройства.
Думаю по четвергам найти занятие поинтересней...одни сплошные расстройства.
объясните попадание на подиум на ЧМ по легкой атлетике, проходящем
сейчас в Дохе, на 1-м и 3-м местах двух представителей полосато-звездных,
Коулмена, пропустившего три допинг-теста, и дважды допингиста Гэтлина,
согласно олимпийской хартии - это ведь пожизненная дисквалификация..
Точно так же и в футболе, да наши клубы не столь успешны в еврокубках,
но хотя бы будьте добры судить одинаково в обе стороны. Еще раз всех благ !
объясните попадание на подиум на ЧМ по легкой атлетике, проходящем
сейчас в Дохе, на 1-м и 3-м местах двух представителей полосато-звездных,
Коулмена, пропустившего три допинг-теста, и дважды допингиста Гэтлина,
согласно олимпийской хартии - это ведь пожизненная дисквалификация..
Точно так же и в футболе, да наши клубы не столь успешны в еврокубках,
но хотя бы будьте добры судить одинаково в обе стороны. Еще раз всех благ !
Вот и все достижения.
Вот и все достижения.
Я о фактах. зенит играет с откровенным шлаком, зачем оспаривать очевидное и оскорблять неизвестного тебе человека, тем более признанного эксперта?
Я о фактах. зенит играет с откровенным шлаком, зачем оспаривать очевидное и оскорблять неизвестного тебе человека, тем более признанного эксперта?
Краснодар + ЦСКА + Спартак + Арсенал Тула = 0 очков
Краснодар + ЦСКА + Спартак + Арсенал Тула = 0 очков