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«Севилья» переиграла АПОЭЛ

вчера, 23:53
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 0Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛМатч завершен

«Севилья» в домашнем матче Лиги Европы обыграла АПОЭЛ.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «АПОЭЛ» 1:0 (1:0)
Голы: Чичарито 17

«Севилья»: Буну, Позо, Кунде, Гомес, Эскудеро, Васкес, Гудель, Хордан, Рони Лопеш (Эвер Банега 72), Чичарито (Даббур 79), Эль-Хаддади (Сальватиерра 60)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«АПОЭЛ»: Белец, Михайлович, Меркис, Савич, Иоанну, Яколиш, Аль Тамари, Лукас, Генцоглу (Эфрем 80), Матич, Павлович (Халлениус 66)
Главный тренер: Долль Томас.

Предупреждения: Яколиш 65, Васкес 77

В предыдущем матче Лиги Европы «Севилья» обыграла «Карабах».

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