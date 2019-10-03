«Севилья» переиграла АПОЭЛ

«Севилья» в домашнем матче Лиги Европы обыграла АПОЭЛ.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «АПОЭЛ» 1:0 (1:0)
Голы: Чичарито 17
«Севилья»: Буну, Позо, Кунде, Гомес, Эскудеро, Васкес, Гудель, Хордан, Рони Лопеш (Эвер Банега 72), Чичарито (Даббур 79), Эль-Хаддади (Сальватиерра 60)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«АПОЭЛ»: Белец, Михайлович, Меркис, Савич, Иоанну, Яколиш, Аль Тамари, Лукас, Генцоглу (Эфрем 80), Матич, Павлович (Халлениус 66)
Главный тренер: Долль Томас.
Предупреждения: Яколиш 65, Васкес 77
В предыдущем матче Лиги Европы «Севилья» обыграла «Карабах».