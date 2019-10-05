Глушаков после победы над «Уфой» поздравил Кадырова с днем рождения

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поздравил с днем рождения главу Чечни Рамзана Кадырова, которому сегодня исполнилось 43 года.
Рамзан Ахматович, с Днём Рождения! Вы очень много делаете и для спорта, и для людей. Желаю здоровья Вам, вашей семье и близким! И, конечно, больших побед «Ахмату»! Также поздравляю всех жителей Грозного с днём города. Спасибо вам огромное за поддержку команды и с Победой!! #АхматСила #грозный #победа#футбол #кавказ#рпл #рфс
Ранее наставник «Ахмата» Игорь Шалимов посвятил победу над «Уфой» Кадырову.