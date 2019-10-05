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Глушаков после победы над «Уфой» поздравил Кадырова с днем рождения

сегодня, 17:34
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поздравил с днем рождения главу Чечни Рамзана Кадырова, которому сегодня исполнилось 43 года.

Ранее наставник «Ахмата» Игорь Шалимов посвятил победу над «Уфой» Кадырову.

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Все комментарии
fczp14
fczp14
   446 / 1032
сегодня в 19:34
Тряпка помойная!!!лизун
Absinthe3
Absinthe3
   105 / 1032
сегодня в 19:21
Сколько рулил Рахимов, такого не припомню... а здесь Шалимов, Глушаков - два качественных лизуна в одной команде - Терек жалко)
neukomm
neukomm
   286 / 1032
сегодня в 19:20
фу, противно((
Polilux
Polilux
   950 / 1032
сегодня в 19:15
Лизун и подстилка вобщем перестал быть мужиком!
Dominators
Dominators
   276 / 1032
сегодня в 18:27
Знатно лизнул .
ДСА
ДСА
   190 / 1032
сегодня в 18:15
Жополиз отменный.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   125 / 1032
сегодня в 18:09
Красивейший зализ, просто на загляденье! Будет теперь любимой женой Рамзана Ахматовича. Кстати , на фотке - 56 из 56ов, куда там в жизни.
Т34
Т34
   29 / 1032
сегодня в 18:03
Глушак любит покрасоваться, для этого и прогнуться для него не западло.
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   167 / 1032
сегодня в 18:01
Прогнулся Дениска)
karnager
karnager
   224 / 1032
сегодня в 17:57
Глушаков понимает, что с мафией нужно дружить. И в Москве дружил, и в Ахмате в теме
mangoх12
mangoх12
   27 / 1032
сегодня в 17:48
Так вот в чем причина убийства судьей Уфы
vovinho11
vovinho11
   643 / 1032
сегодня в 17:47
Рамзанку Дырова с днем рождения!))))
FESCO
FESCO
   174 / 1032
сегодня в 17:42
Банщик прогнулся, жить то как-то надо.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 17:41
Губошлёп со страхом в глазах и д***мом в штанах подошёл поздравить, это тебе не федун с которым можно банку самогона раздавить в баньке.
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