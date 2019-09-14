ЦСКА поздравил Олича с юбилеем

ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего московского клуба Ивицу Олича. Хорвату сегодня исполнилось 40 лет.
Олич защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол во всех турнирах за армейцев.
ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего московского клуба Ивицу Олича. Хорвату сегодня исполнилось 40 лет.
Олич защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол во всех турнирах за армейцев.
https://www.youtube.com/watch?v=xjGvVkiiqQA
С юбилеем, Ивица и здоровья! В 40 всё только начинается!
С юбилеем, Ивица и здоровья! В 40 всё только начинается!
С днём рождения, Ивица и многие лета тебе.
С днём рождения, Ивица и многие лета тебе.