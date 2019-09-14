ЦСКА поздравил Олича с юбилеем

сегодня, 11:00

ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего московского клуба . Хорвату сегодня исполнилось 40 лет.

Олич защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол во всех турнирах за армейцев.

