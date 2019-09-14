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ЦСКА поздравил Олича с юбилеем

сегодня, 11:00

ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего московского клуба Ивицу Олича. Хорвату сегодня исполнилось 40 лет.

Олич защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол во всех турнирах за армейцев


 

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   206 / 712
сегодня в 14:22
Присоединяюсь к поздравлениям!
karna-vera
karna-vera
   44 / 712
сегодня в 13:23
С юбилеем, Ивица! Спасибо тебе за всё!
Армейская душа
Армейская душа
   21 / 712
сегодня в 13:14
Ивица - помним, любим! С юбилеем!

VIPded
VIPded
   35 / 712
сегодня в 13:03
Наши поздравления!!!
Caniggia
Caniggia
   16 / 712
сегодня в 12:31
Один из сильнейших легионеров в России за всё время! В пятёрку точно входит.
С юбилеем, Ивица и здоровья! В 40 всё только начинается!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   29 / 712
сегодня в 12:25
Как быстро летит время....
С днём рождения, Ивица и многие лета тебе.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   237 / 712
сегодня в 12:20
Поздравляю Олича с днем рождения
drug01
drug01
   80 / 712
сегодня в 11:48
Поздравляем от души
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 11:20
Мы все присоеденяемся с поздравлениями легенду ЦСКА!
CSKA2012
CSKA2012
   207 / 712
сегодня в 11:05
Ивица ) с днём рождением , ты всегда останешься в красно-синих сердцах, как боец и просто хороший человек !!!
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