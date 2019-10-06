Медведев: «3:1 - заслуженная победа»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что петербургский клуб в выездном матче 12-го тура РПЛ против «Урала» мог одержать более крупную победу.

Я бы не стал называть игру простой, потому что при счете 2:0 нам пришлось обороняться. «Урал» забил, а счет 2:1, как мы знаем, очень шаткий. Хорошо, что забили третий мяч, хотя могли и больше, потому что соперник предоставил много пространства, которым можно было воспользоваться. 3:1 - заслуженная победа, потому что команда хорошо атаковала и контролировала мяч.