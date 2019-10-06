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Медведев: «3:1 - заслуженная победа»

сегодня, 16:00
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что петербургский клуб в выездном матче 12-го тура РПЛ против «Урала» мог одержать более крупную победу.

Я бы не стал называть игру простой, потому что при счете 2:0 нам пришлось обороняться. «Урал» забил, а счет 2:1, как мы знаем, очень шаткий. Хорошо, что забили третий мяч, хотя могли и больше, потому что соперник предоставил много пространства, которым можно было воспользоваться. 3:1 - заслуженная победа, потому что команда хорошо атаковала и контролировала мяч.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян ответил Swinsi
   133 / 1028
сегодня в 16:56
Сомневаться могут только свиньи с 10-11 места.
Я позволю Вас поправить. Свиньи с 10 - 12!!! места.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   133 / 1028
сегодня в 16:55
Более чем заслуженная победа.
mihaluch
mihaluch
   145 / 1028
сегодня в 16:30
Урал Конечно слабее, но мог сотворить сенсацию.
Swinsi
Swinsi
   1015 / 1028
сегодня в 16:30
Сомневаться могут только свиньи с 10-11 места.
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 1028
сегодня в 16:29
Кто бы сомневался в победу чемпионов. Эх, сейчас бы под горячую руку свиней, обновить их антирекорд. Гыгыгы
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