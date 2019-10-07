М. Кержаков: «Лунев не заслуживает такого давления»

Голкипер «Зенита» попросил болельщиков не оказывать давление на основного вратаря питерской команды .

Мне хочется сказать и даже попросить болельщиков, чтобы поменьше давления оказывалось на Андрея. Такие периоды случаются с каждым вратарем. И все же поверьте мне: Лунев — это не тот человек, который заслуживает такого давления со стороны.



Кто-то начал говорить про ошибки, и понеслось. Конечно, Андрей сам поднял определенную планку. В первом сезоне он выручал, спасал. Понятно, что после этого болельщики ожидают, что так будет всегда. Но держать высокую планку постоянно — тяжеловато. Тем более у Андрея — сборная, теперь Лига чемпионов, РПЛ . Игры через два на третий. Я не говорю, хорошо это или плохо. Это профессиональный спорт — в нем такое есть, было и будет. Но к сожалению, в такой ситуации появляются люди, которые начинают цепляться ко всему. То есть даже к таким вещам, которые в обычной ситуации можно опустить и не вообще не обсуждать. А сейчас они обсуждаются!