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М. Кержаков: «Лунев не заслуживает такого давления»

вчера, 22:43

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков попросил болельщиков не оказывать давление на основного вратаря питерской команды Андрея Лунева.

Мне хочется сказать и даже попросить болельщиков, чтобы поменьше давления оказывалось на Андрея. Такие периоды случаются с каждым вратарем. И все же поверьте мне: Лунев — это не тот человек, который заслуживает такого давления со стороны.

Кто-то начал говорить про ошибки, и понеслось. Конечно, Андрей сам поднял определенную планку. В первом сезоне он выручал, спасал. Понятно, что после этого болельщики ожидают, что так будет всегда. Но держать высокую планку постоянно — тяжеловато. Тем более у Андрея — сборная, теперь Лига чемпионов, РПЛ. Игры через два на третий. Я не говорю, хорошо это или плохо. Это профессиональный спорт — в нем такое есть, было и будет. Но к сожалению, в такой ситуации появляются люди, которые начинают цепляться ко всему. То есть даже к таким вещам, которые в обычной ситуации можно опустить и не вообще не обсуждать. А сейчас они обсуждаются!

Напомним, что в 12-м туре чемпионата России Кержаков вышел в стартовом составе «Зенита» на матч с «Уралом». Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак прокомментировал это решение.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   129 / 1014
вчера в 23:37
Ну, ошибаются все
Zenit_84
Zenit_84
   183 / 1014
вчера в 23:34
Не нервируйте Андрея!
EAGinLE
EAGinLE
   38 / 1014
вчера в 23:13
Молодых вратарей нет что ли во всем Питере ?
mihaluch
mihaluch
   151 / 1014
вчера в 23:11
Лунёву надо быть сосредоточенней не на секунду не расслабляться и тогда будет порядок.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   732 / 1014
вчера в 22:57
Если бы Андрей не совершал одни и те же ошибки постоянно, то и давления такого не было бы

Из матча к матчу он теряет ворота и занимает не правильную позицию. Пусть посидит, проанализирует ошибки и подумает, как их исправить
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