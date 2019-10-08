Баринов рассказал, чем может удивить сборная Шотландии

сегодня, 13:33

Полузащитник сборной России считает, что сборная Шотландии сможет преподнести сюрприз россиянам в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, если будет играть с двумя нападающими в составе.

Чем может удивить соперник? Мы просмотрели много игр, изучили соперника, они удивят, если выпустят двух нападающих с первых минут. Не знаю, выйду ли я в старте, в сборную вызвали 25 человек, но я буду делать все возможное, чтобы доказать свой уровень.

Ранее мы сообщали, что сборная России тренируется в полном составе.