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Баринов рассказал, чем может удивить сборная Шотландии

сегодня, 13:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия10.10.2019 в 21:45 Не начался

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов считает, что сборная Шотландии сможет преподнести сюрприз россиянам в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, если будет играть с двумя нападающими в составе.

Чем может удивить соперник? Мы просмотрели много игр, изучили соперника, они удивят, если выпустят двух нападающих с первых минут. Не знаю, выйду ли я в старте, в сборную вызвали 25 человек, но я буду делать все возможное, чтобы доказать свой уровень.

Ранее мы сообщали, что сборная России тренируется в полном составе

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   184 / 1002
сегодня в 13:48
Игроки там откровенно никакие.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   99 / 1002
сегодня в 13:39
Играйте как можете и никто тогда вас не удивит.
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