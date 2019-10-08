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Уткин - о Черданцеве: «Не соображает человек вообще ничего»

сегодня, 10:35

Футбольный эксперт Василий Уткин прокомментировал слова комментатора Георгия Черданцева, который считает, что выступление в Лиге Европы не станет для ЦСКА прибыльным.

Да, Лига Европы приносит ЦСКА деньги. Да. Что бы ни нёс коллега Черданцев. Он тут как раз выступал по ходу одной трансляции, что нашим-то Лига Европы не нужна, потому что деньги она приносит только весной на высокой стадии. Ну, это потому, что не соображает человек вообще ничего. Он призовые считает. А считать надо ещё собственный еврорейтинг ЦСКА. Который, когда команда попадёт в Лигу чемпионов, уже на старте принесёт ей совершенно иной барыш – за рейтинг. И ещё считать надо стоимость игроков. Которая поднимается именно от выступлений в Европе. Ну, ещё за сборные. А для ЦСКА продажа игроков – жизнь.

Но вот такова мера понимания комментатора федерального уровня, уровень-то федеральный, а горизонт на расстоянии намазанного бутерброда; а также мера понимания того умника, который обратил на смехотворные призовые Лиги Европы его внимание. Его ж осенило. Значит, выяснение «убыточности» произошло вдруг.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   65 / 1003
сегодня в 10:51
Чердак имел в виду, что ЛЕ не приносит в том контексте, что сравнивает с ЛЧ. А Уткин вынул из контекста и обвинил Чердака в отсутствии мозгов.
d_fincher
d_fincher
   65 / 1003
сегодня в 10:49
Чердак и Уткин. Алкоголик против не-к-месту филолога. Битва титанов.
Gelious
Gelious
   197 / 1003
сегодня в 10:46
Достаточно лишь упоминания о "шедевральных" прогнозах комментатора Георгия. Какие эксперты - такой и футбол в нашей стране. Одни полностью соответствуют уровню других.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   18 / 1003
сегодня в 10:43
Улыбнули слова "футбольный эксперт Уткин". Мне известен один футбольный эксперт. Это Мыловар, он же 25% клоун. Остальные его погоняла называть не буду, чтобы не утомлять народ.
Ждем вечернего представления!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 1003
сегодня в 10:40
Вася жжет!!!
cska plus
cska plus
   13 / 1003
сегодня в 10:39
Вася кучу врагов наживает себе, ждём реакцию от чердака.
Ваня лучший
Ваня лучший
   61 / 1003
сегодня в 10:38
Улыбнули слова "футбольный эксперт Уткин". Мне известен один футбольный эксперт. Это Мыловар, он же 25% клоун. Остальные его погоняла называть не буду, чтобы не утомлять народ.
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